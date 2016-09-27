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Больницы США снабжают малообеспеченных пациентов овощами и фруктами

09:28 27.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

На территории США работает более 200 так называемых «банков еды», благодаря которым люди с низкими доходами могут позволить себе есть свежие овощи и фрукты, несмотря на их высокую стоимость.

Как пишет Medical Xpress, банки еды принимают продукцию, которая не подошла для супермаркетов по косметическим причинам: слишком круглая или недостаточно круглая, слишком большая или слишком маленькая. Всю эту продукцию банки еды потом раздают семьям с низкими доходами. 30 таких банков тесно сотрудничают с учреждениями здравоохранения с целью адресной помощи бедным пациентам.

В разных штатах система такой продуктовой помощи работает по-разному. Так в клиниках Айдахо хотят открыть небольшие пункты раздачи фруктов и овощей. А в Делавере педиатры выписывают рецепты, по которым семья может получить около 11 кг фруктов и овощей в месяц. В Алабаме и Флориде несколько больниц летом предлагают бесплатные обеды для детей больных.

В банках еды, которые сотрудничают с клиниками, стараются ориентироваться на правильное питание, уменьшая количество продуктов, содержащих крахмал и углеводы, и увеличивая ассортимент цельнозерновых изделий, фруктов и овощей, а также продуктов с высоким содержанием белка.

Специалисты банков сейчас проводят исследование, как такие банки еды могут помочь пациентам с диабетом. В частности они проводят обучающие курсы и собирают для них специализированные наборы пищи. Всего в исследовании примут участие 572 клиента банков еды. Результаты должны быть готовы к 2018 году.

Темы: Питание и диеты, Здоровье, Здравоохранение и медицина в мире
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27.09.2016, 11:57
хозяин

фальшивая статейка. зачем она здесь..
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