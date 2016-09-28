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Правительство поддержало запрет Мизулиной на установку беби-боксов

09:24 28.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете на установку в России так называемых «беби-боксов» - пунктов при роддомах и больницах, где матери могут анонимно оставлять нежеланных детей, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, правительство посчитало целесообразным принятие данного законопроекта «в связи с необходимостью выполнения РФ положений Конвенции о правах ребенка».

По словам Мизулиной, существование подобных боксов нарушает статьи 6 — 9 и 19 международного договора о защите ребенка от анонимного оставления после рождения. «Правительством законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний», - говорится в отзыве кабмина.

Как отметила Мизулина, все указанные замечания могут быть устранены ко второму чтению законопроекта. «Государство не должно поощрять отказы от новорожденных... Практика тех стран, которые в разные время прибегали к использованию беби-боксов, показывает, что после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей резко возрастало», - заявила она.

Кроме того, сенатор считает, что существование беби-боксов может также повысить риски торговли детьми и сделок с ними, а также навсегда лишает ребенка права на идентичность, то есть знать, кто его биологические родители и каково его происхождение.

Законопроект об установке в России беби-боксов был внесен в Госдуму в августе 2016 года. На сегодняшний день подобные устройства установлены в клиниках Московской, Владимирской и Калининградской областях, Краснодарском, Камчатском крае и в некоторых других регионах. Пермь была первым городом РФ, где был открыт беби-бокс.

Темы: Дети без родителей и проблема усыновления в России, Законотворческая деятельность в России, Дети
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Комментарии читателей
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28.09.2016, 12:48
Омега

Непонятно, у нас в правительстве специально дебилов подбирают, или они продуманно народ возбуждают? Каждую неделю по дебильному постановлению выдают? Подобные решения могут инициировать только медики, а ни как ни чиновники! Тем более в угоду международным договоренностям! Много нас за рубежом слушают? А почему мы за каждый чих должны отчитываться?
И да, хохлам: скачите отсюда на свои сайты.
28.09.2016, 12:43
HJC

Мизудина - как вершина айсберга, состоящего из коррупционеров и русофобов. Пиарится внаглую, как и всё это конституционное большинство партии "жуликов и воров". Добралась до беби-боксов, ни одного законопроекта нет от нее и её подельников в Думе, Правительстве, Администрации Президента, как и Церкви - в поддержке русских семей. Для Кавказа и джигитов, это пожалуйста, трогательная забота от вышеперечисленных. То по Москве стреляющие свадьбы безработных джигитов на иномарках стоимостью больше нескольких квартир для обычной русской семьи, то сегодня новость о чеченской свадьбе, где невеста в платье стоимостью в 25 миллионов рублей.
Речь ведь не о зависти, никто ведь не против красиво жить. Возникает только один вопрос - КОГДА РУССКИЕ ЛЮДИ БУДУТ ТАК ЖИТЬ?
Почему эту публику в исполнительной и законодательной власти ЖИЗНЬ государственнообразующего русского народа совсем не беспокоит?
Эта Мизулина в совершенно безобидной выставке нашла педофилию, почему вместо заботы о роженицах носится с законопроектами запрета беби-боксов и абортов. Опять же не о поощрении абортов, а о создании нормальных условий для жизни русских семей и русских женщин, решившихся родить ребенка. Надеюсь форумчане поддержат начинание русских пользователей Интернета - написать самой Мизулиной в отношении её законодательных инициатив, как депутату Думы, ... МПрисоединиться к мнению возмущенных русских людей, там официально приглашают написать письмо депутату!
28.09.2016, 12:39
из киева

Ну, конечно, это Госдеп виноват, что в России не могут "создать условия для создания условий". А может, просто косорукие и безмозглые?
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