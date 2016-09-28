Правительство поддержало запрет Мизулиной на установку беби-боксов

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете на установку в России так называемых «беби-боксов» - пунктов при роддомах и больницах, где матери могут анонимно оставлять нежеланных детей, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, правительство посчитало целесообразным принятие данного законопроекта «в связи с необходимостью выполнения РФ положений Конвенции о правах ребенка».

По словам Мизулиной, существование подобных боксов нарушает статьи 6 — 9 и 19 международного договора о защите ребенка от анонимного оставления после рождения. «Правительством законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний», - говорится в отзыве кабмина.

Как отметила Мизулина, все указанные замечания могут быть устранены ко второму чтению законопроекта. «Государство не должно поощрять отказы от новорожденных... Практика тех стран, которые в разные время прибегали к использованию беби-боксов, показывает, что после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей резко возрастало», - заявила она.

Кроме того, сенатор считает, что существование беби-боксов может также повысить риски торговли детьми и сделок с ними, а также навсегда лишает ребенка права на идентичность, то есть знать, кто его биологические родители и каково его происхождение.

Законопроект об установке в России беби-боксов был внесен в Госдуму в августе 2016 года. На сегодняшний день подобные устройства установлены в клиниках Московской, Владимирской и Калининградской областях, Краснодарском, Камчатском крае и в некоторых других регионах. Пермь была первым городом РФ, где был открыт беби-бокс.