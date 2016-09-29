Безработных обрекут на вымирание

«Закон о тунеядцах» лишит незанятых граждан бесплатной медицины

В России по примеру Белоруссии могут ввести «закон о тунеядцах», согласно которому незарегистрированных безработных заставят платить за использование социальной инфраструктуры. Одной из форм нового сбора может стать лишение их бесплатных медицинских услуг. Об этом 28 сентября на правительственном часе в Совете Федерации сообщила министр здравоохранения Ольга Голодец. Инициатива уже вызвала резкое отторжение общества. При существующем социальном неравенстве и в условиях кризиса предлагаемая мера будет крайне непопулярной.

По словам Голодец, проект закона уже разрабатывается в недрах ее ведомства. «Те граждане, которые выбрали для себя путь не работы, они будут должны внести платеж за фактическое использование социальной инфраструктуры», — заявила министр. При этом она пояснила, что хотя российское законодательство и позволяет гражданам не работать, они при этом не платят взносы в систему медицинского страхования. Новый налог призван возместить эти средства бюджету. Всего же в трудоспособном возрасте в России находятся 75 млн граждан. Все они на учете у Минздрава.

Напомним, в начале лета с подобной инициативой выступила Валентина Матвиенко. «Если ты здоров и трудоспособен, твое дело — не работай, если хочешь, но при этом не претендуй ни на какую государственную поддержку», — заявила глава Совфеда. Сенатор посчитала, что бюджет дополнительно тратит на оплату медицинских услуг безработным до 40 млрд рублей в год и предложила в связи с этим либо сократить перечень услуг, либо сделать их для таких категорий населения платными. Очевидно, Голодец в ходе сегодняшнего правительственного часа в СФ «отчиталась» о проделанной ее ведомством работе.

Люди против

В профсоюзах уже раскритиковали инициативу Минздрава. Так, председатель профкома «Профсвобода» Александр Захаркин пояснил, что «тунеядцы» — это многие работники, которые вынуждены скрывать от государства работу как таковую «из-за желания остаться на плаву.

— Часть «тунеядцев» — это вынужденно самозанятые граждане, которых «кинуло» государство РФ (уволило или не восстановило трудовые права, не выплачивает достойное существования пособие) или работодатель-беззаконник (уволит, не оплачивал труд в полной мере) — не желают больше никогда иметь ничего общего ни с тем, ни с другим, полагаясь на себя и только на себя.

Схожего мнения придерживаются и в Федерации независимых профсоюзов России. Там отметили, что если уж возвращаться к опыту Советского Союза, то не только в отношении обязанностей гражданина, но и прав. Нужна стопроцентная занятость, дешевый транспорт, низкие коммунальные услуги, пояснил позицию ФНПР ее секретарь Александр Шершуков. «Мы имеем дело с усилением поборов с наименее зарабатывающих и наименее обеспеченных слоев населения и увеличением налогов с малого и среднего бизнеса», — возмутился он. Кроме того, профлидер обратил внимание, что в работе нет законопроектов о введении, например, прогрессивной шкалы налогообложения или серьезного налога на роскошь.

Не в восторге от новой инициативы и работодатели. Так, в общероссийской организации «Опора России» ее назвали «антиконституционной». «Причём здесь тунеядство? Конституцией гарантируются права граждан: право на отдых, на жильё, на труд. Но это право, а не обязанность, поэтому формировать какие-то законодательные нормы, мешающие людям использовать своё право и делать право обязательством — это, конечно, какой-то совершеннейший анахронизм, и никакого отношения к экономическому климату, к социальным проблемам всё это не имеет», — заявил член «Опоры России» Дмитрий Несветов.

С профсоюзами и работодателями солидарны и политики. По мнению члена президиума партии «Родина» Федора Бирюкова, предлагая подобный законопроект «бюрократия выступает против президента». Он напомнил, что недавно, Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, предложил государству лояльнее относиться к самозанятым. В частности, «на срок в два-три года» полностью освободить их от налогов и обязательных взносов. То есть как раз тех, кто подпадет под действие нового закона. Целью была названа легализация труда самозанятых. Теперь же речь вдруг зашла о финансовых репрессиях в их адрес.

Особое раздражение вызвало намерение чиновников лишать безработных медицинской помощи. Причем аргументы здесь приводятся не только гуманитарного, но и экономического характера. Так, по мнению главы Лиги защиты пациентов Александра Саверского, инициатива скорее принесет убытки, а не прибыль бюджету. «Наше правительство, видимо, очень плохо умеет считать. Если оно вовремя не окажет человеку медицинскую помощь, не даст ему таблетку, оно заплатит за это ещё семь раз. Потому что придётся заплатить за „скорую“, за стационар, и дальше те же больничные листы, инвалидность — всё, что связано с не вовремя оказанной медпомощью — всё это ляжет расходами на бюджет», — уверен эксперт.

Пример заразителен

Не секрет, что инициатива российских чиновников стала подражанием аналогичному закону, принятому в соседней Белоруссии. В апреле прошлого года ее президент подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества». Указ ввел сбор с граждан, не платящих налоги в госбюджет в размере около 14,2 тысяч российских рублей.

Неплательщикам грозит наказание в виде штрафа, административного ареста или общественно-полезных работ. Однако ситуация с занятостью в Белоруссии не в пример лучше, чем в России. Эту не имеющую нефти и газа страну по праву можно назвать социальным государством. Например, только что там вдвое снизили некоторые коммунальные тарифы для населения. В этих условиях жесткая линия в отношении тунеядцев может быть и оправдана, однако в России другая ситуация.

Экономика нашей страны лидирует по неравенству. Согласно исследованию консалтинговой компании New World Wealth, Россия в минувшем году заняла первое место среди развитых стран по этому показателю. Большую часть бизнеса и доходов у нас контролируют сверхбогатые. Так, почти две трети всего благосостояния в России приходится на долю долларовых миллионеров. При этом еще четверть контролируют миллиардеры. «Если миллионеры контролируют свыше 50 процентов богатств в стране, в ней практически не остается места для образования среднего класса», — заявляют эксперты New World Wealth. О каких тунеядцах можно говорить при таком положении дел? Людей в условиях кризиса банально выбрасывают на улицу.

Отметим, что инициатива правительства вызвала не только серьезную негативную реакцию, но и горькую иронию. В соцсетях шутят: предлагают ввести налог на травму, на смерть, называют «потенциальными тунеядцами» пенсионеров. Кроме того, пользователи напоминают о недавнем обещании Владимира Путина создать в России к 2020 году 25 млн рабочих мест. Действительно, до тех пор, пока не будут выполнено это обещание, говорить об ответных репрессивных мерах, поборах, преждевременно. Народ не поймет.