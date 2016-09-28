Роспотребнадзор предупредил о приходе «гонконгского» варианта вируса гриппа

В этом году в Россию может прийти «гонконгский» вариант гриппа AH3N2, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попву.

По ее словам, в прошлом году в России был вариант штамма гриппа AH3N2 «Швейцария» 2013 года. «В этом году это будет вариант «Гонконг». Протекает заболевание не очень легко, и по прогнозам в этом году в новом варианте он придет на территорию Северного полушария и в Россию», - отметила Попова.

Особые риски данный тип вируса гриппа несет для детей младшего дошкольного возраста и пожилых людей. Глава Роспотребнадзора рекомендует всем пройти вакцинацию. Ранее Попова говорила, что в нынешнюю вакцину как раз добавлен «гонконгский» вариант вируса гриппа.

Программа ежегодной вакцинации от гриппа стартовала в России 25 августа. В Москве для работающих слоев населения впервые открыты прививочные пункты на станциях столичного метрополитена. В текущем году Роспотребнадзор планирует привить 55 миллионов человек, что на 5 миллионов больше, чем было запланировано в 2015 году.