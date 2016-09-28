Патриарх Кирилл подписал петицию о полном запрете абортов в РФ

Общественная петиция за полный запрет абортов в России набрала 300 тысяч подписей, сообщает РИА Новости.

Инициатором петиции выступила общероссийское общественное движение «За жизнь». Сбором подписей также занимается движение «Православные добровольцы». Они планируют собрать миллион подписей, после чего направить обращение в Администрацию президента.

Свою подпись под петицией поставил патриарх Московского и всея Руси Кирилл. По словам главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойда, официальная позиция Церкви не меняется. «Мы считаем, что первым шагом к искоренению такого явления, как аборты, должно стать выведение их из системы обязательного медицинского страхования», - заявил он агентству ТАСС.

Церковь считает, что факт нахождения абортов в системе ОМС означает, что аборт позиционируется и воспринимается как общественная норма. «Факт подписания патриархом общественной инициативы по запрету абортов не означает чего-то нового в позиции Церкви. Это позиция жесткая и однозначная», - резюмировал Легойда.

Позицию патриарха Кирилла поддержал Верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин. «Мы тоже так считаем. Это убийство детей», - заявил он, добавив, что в исламе допускается прерывание беременности «по медицинским показателям», если существует угроза жизни, здоровью женщины.

Полный запрет на аборты поддержала и новый уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, пишет «Интерфакс». «Мы поддерживаем эту позицию, но считаем, что этот вопрос требует системного подхода», - заявила Кузнецова. По ее словам, в России успешно работает система консультаций для беременных женщин, которая позволила отговорить 67 тыс. будущих мам от аборта. «Эту работу следует продолжать, сделав основной упор на защите традиционных семейных ценностей, поддержке материнства, семей с детьми, на помощь молодым семьям, совершенствовании программ воспитания подрастающего поколения и развитии общественных инициатив в этой сфере», - добавила она.

Текст петиции о запрете абортов был согласован с патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Документ, в частности, предлагает признать за эмбрионом статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом. Документ предлагает запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности, противозачаточные средства с абортивным действием, вспомогательные репродуктивные технологии, неотъемлемой составляющей которых является «уничтожение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития».