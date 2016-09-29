Минздрав РФ поддержал законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов

Министерство здравоохранения РФ высказалось в поддержку законопроекта о запрете на установку в стране так называемых «беби-боксов» - спецпунктов, где матери могут анонимно оставлять нежеланных детей, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, специалисты Минздрава принимали активное участие в обсуждении этого вопроса. Оценивали как положительное влияние, которое могло принести внедрение беби-боксов, так и анализировали накопившийся опыт. «Так вот, риски перевешивают эти позитивы, поэтому мы считаем возможным поддержать думский законопроект», - резюмировала она.

Ранее правительство РФ также дало положительный отзыв на законопроект, предполагающий введение запрета на установку беби-боксов в стране, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной. «Правительством законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний», - говорится в отзыве кабмина.

Законопроект об установке в России беби-боксов был внесен в Госдуму в августе 2016 года. На сегодняшний день подобные устройства установлены в клиниках Московской, Владимирской и Калининградской областях, Краснодарском, Камчатском крае и в некоторых других регионах. Пермь была первым городом РФ, где был открыт беби-бокс.