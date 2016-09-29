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Минздрав РФ поддержал законопроект Мизулиной о запрете беби-боксов

08:42 29.09.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство здравоохранения РФ высказалось в поддержку законопроекта о запрете на установку в стране так называемых «беби-боксов» - спецпунктов, где матери могут анонимно оставлять нежеланных детей, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, специалисты Минздрава принимали активное участие в обсуждении этого вопроса. Оценивали как положительное влияние, которое могло принести внедрение беби-боксов, так и анализировали накопившийся опыт. «Так вот, риски перевешивают эти позитивы, поэтому мы считаем возможным поддержать думский законопроект», - резюмировала она.

Ранее правительство РФ также дало положительный отзыв на законопроект, предполагающий введение запрета на установку беби-боксов в стране, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной. «Правительством законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний», - говорится в отзыве кабмина.

Законопроект об установке в России беби-боксов был внесен в Госдуму в августе 2016 года. На сегодняшний день подобные устройства установлены в клиниках Московской, Владимирской и Калининградской областях, Краснодарском, Камчатском крае и в некоторых других регионах. Пермь была первым городом РФ, где был открыт беби-бокс.

Темы: Дети без родителей и проблема усыновления в России, Здравоохранение и медицина в России, Дети, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 12:32
Павел__

"Молодец Мизулина, давай еще что-нибудь такое же "умное" придумай".
- и придумает, не сомневайтесь. Вон, когда, дума принимала закон "Димы Яковлева", какой-то из депутанов прямо сказал, что чем будут увезены из России дети за границу и там "из них вырастят ахентов байдена" - пусть лучше эти дети в России умрут без семьи и без заботы.
29.09.2016, 11:28
не совсем так

Нет, дело не в этом. Беби-бокс позволяет анонимно избавиться от ребенка, это очень важно для самого ребенка, что бы его не убили в мусорном контейнере. В родильном доме анонимности быть не может, а женщина может бояться огласки, обстоятельства то разные бывают. Мизулина все это понимает, просто установка беби-бокса стоит от 1 миллиона рублей и больше. Это уже другие бизнесмены стараются нажиться на бюджете. Дальше думаю все ясно ? Денег нет. Кроме того можно попутно подзаработать в бюджет на любимых штрафах, как же без них. Зарплату слугам народа 800.000 рубликов в месяц надо из чего то платить.
29.09.2016, 11:18
Есть такой хороший фильм:

"Дети Дон Кихота". Посмотрите, господа!
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