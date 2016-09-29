Правительство РФ не рассматривает закон о платной медпомощи для безработных

Правительство России не разрабатывают законопроектов, которые бы предполагали введение платной медицинской помощи для неработающих россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Собеседник агентства отметил, что согласно Конституции РФ медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам бесплатно.

В пресс-службе кабмина добавили, что никакой законопроект о так называемом «налоге на тунеядцев» в правительство не вносился. «Следует отличать нигде не работающих граждан от миллионов людей, работающих в «сером» секторе экономики, которые не платят налоги. Целесообразность каких-либо решений в отношении и тех, и других требует очень тщательной проработки», - подчеркнули в пресс-службе.

В минувшую среду вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры. В свою очередь представители Минтруда РФ заявили, что ведомство обсуждает введение налога для трудоспособных лиц, которые официально нигде не работают. В СМИ эта инициатива получила название «налога на тунеядство».