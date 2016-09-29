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Правительство РФ не рассматривает закон о платной медпомощи для безработных

08:57 29.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство России не разрабатывают законопроектов, которые бы предполагали введение платной медицинской помощи для неработающих россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Собеседник агентства отметил, что согласно Конституции РФ медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам бесплатно.

В пресс-службе кабмина добавили, что никакой законопроект о так называемом «налоге на тунеядцев» в правительство не вносился. «Следует отличать нигде не работающих граждан от миллионов людей, работающих в «сером» секторе экономики, которые не платят налоги. Целесообразность каких-либо решений в отношении и тех, и других требует очень тщательной проработки», - подчеркнули в пресс-службе.

В минувшую среду вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры. В свою очередь представители Минтруда РФ заявили, что ведомство обсуждает введение налога для трудоспособных лиц, которые официально нигде не работают. В СМИ эта инициатива получила название «налога на тунеядство». 

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 11:38
Или кто то врет,как обычно

или одно из двух.
29.09.2016, 11:17
Карбофос

В следующем 2017 годе в квитанциях на оплату ком.услуг появится еще одна графа — "тариф за сбор и вывоз мусора". Подорожает всё в том числе и мзда врачам и прочим! Где правда, как жить?
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