Главврач благовещенской больницы присвоил 500 тысяч рублей

Главного врача одной из больниц Благовещенска обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Согласно материалам следствия, пользуясь служебным положением, обвиняемый выписал самому себе премию в размере 500 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение было получено в конце 2014 года, а факт хищения денег был выявлен в ходе проверки вышестоящей организацией.

Сообщается, что обвиняемый достоверно знал, что денежные средства могут быть распределены между работниками больницы, однако он сам не может быть включен в этот список, так как начислять единовременные выплаты к заработной плате главному врачу возможно на основании приказов вышестоящей организации. Отмечается, что мужчина уверил бухгалтера в законности своих действий и в течение трех месяцев получал премию, общая сумма которой составила около 500 тысяч рублей.

В отношении главврача возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание может составлять шесть лет лишения свободы. Все материалы дела направлены в Благовещенский городской суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.