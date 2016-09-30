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Главврач благовещенской больницы присвоил 500 тысяч рублей

12:38 30.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Главного врача одной из больниц Благовещенска обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Согласно материалам следствия, пользуясь служебным положением, обвиняемый выписал самому себе премию в размере 500 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение было получено в конце 2014 года, а факт хищения денег был выявлен в ходе проверки вышестоящей организацией.

Сообщается, что обвиняемый достоверно знал, что денежные средства могут быть распределены между работниками больницы, однако он сам не может быть включен в этот список, так как начислять единовременные выплаты к заработной плате главному врачу возможно на основании приказов вышестоящей организации. Отмечается, что мужчина уверил бухгалтера в законности своих действий и в течение трех месяцев получал премию, общая сумма которой составила около 500 тысяч рублей.

В отношении главврача возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание может составлять шесть лет лишения свободы. Все материалы дела направлены в Благовещенский городской суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. 

Темы: Благовещенск, Больницы и лечебные учреждения в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 17:59
орк

крохобор. Чё под рукой больше не нашлось?
30.09.2016, 17:17
Фима

Как воровали,так и воруют.
30.09.2016, 16:27
нсс

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Все комментарии (6)
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