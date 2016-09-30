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Минздрав РФ обнаружил серьезные ошибки в составлении рейтинга Bloomberg

11:05 30.09.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство здравоохранения РФ заявило, что рейтинг самых эффективных систем здравоохранения, который был опубликован агентства Bloomberg, составлен с серьезными ошибками, пишет ТАСС.

Согласно данному рейтингу российская система здравоохранения занимает последнее место. Как заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в методике агентства была допущена серьезная ошибка — они не использовали официальную статистику, а использовали данные, представленные Всемирным банком. Рейтинг составлялся на основе двух показателей — продолжительности жизни и доли внутреннего валового продукта на душу населения.

«Эффективно тогда, когда меньше денег и лучше результат», - объяснила агентству Скворцова.

Она заявила, что министерство свяжется с Bloomberg и предоставит официальные цифры, «чтобы любые расхождения или осознанные компиляции были устранены».

Агентство Bloomberg в минувший четверг опубликовало новый рейтинг эффективности систем здравоохранения. Россия по их подсчетам заняла последнее, 55 место. Вместе с Россией в числе аутсайдеров оказались Иордания, Колумбия, Азербайджан, и Бразилия. США заняли 50-ю строчку. Лидерами рейтинга Стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.

Индекс, который определял позицию страны в рейтинге, складывался из нескольких факторов, ключевой из которых — средняя продолжительность жизни. Страны, где этот показатель не превышает 70 лет, вообще не попадают в рейтинг. Также агентство оценивает расходы на здравоохранение в пересчете на душу населения, долю расходов на здравоохранение в ВВП страны. Отмечается, что Россия впервые попала в данный рейтинг.

Темы: Здравоохранение и медицина в мире, Здравоохранение и медицина в России, Рейтинги, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 12:58
Алекс

Работать надо, а не рейтинги оспаривать!!!
30.09.2016, 12:57
Ты

всё врёшь.. ты агент госдепа. Почитай вон пост олега сверху.. усё шо не кирилицей эт всё жидомассоны и рептилоиды с анунаками. Надеюся шо тобой таки заинтересуются компетентные органы, ну и женой твоей симулянткой. Шобы не болеть нече печенки госдеповские отравленные жрать и будет тебе православное здоровье как души так и тела. Любите родину друзья и товарища Сталина. Ураа!
30.09.2016, 12:50
охотник за бакланами

Ну да, только выборы в РФ честные, а остальные лукавят.
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