Минздрав РФ обнаружил серьезные ошибки в составлении рейтинга Bloomberg

Министерство здравоохранения РФ заявило, что рейтинг самых эффективных систем здравоохранения, который был опубликован агентства Bloomberg, составлен с серьезными ошибками, пишет ТАСС.

Согласно данному рейтингу российская система здравоохранения занимает последнее место. Как заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, в методике агентства была допущена серьезная ошибка — они не использовали официальную статистику, а использовали данные, представленные Всемирным банком. Рейтинг составлялся на основе двух показателей — продолжительности жизни и доли внутреннего валового продукта на душу населения.

«Эффективно тогда, когда меньше денег и лучше результат», - объяснила агентству Скворцова.

Она заявила, что министерство свяжется с Bloomberg и предоставит официальные цифры, «чтобы любые расхождения или осознанные компиляции были устранены».

Агентство Bloomberg в минувший четверг опубликовало новый рейтинг эффективности систем здравоохранения. Россия по их подсчетам заняла последнее, 55 место. Вместе с Россией в числе аутсайдеров оказались Иордания, Колумбия, Азербайджан, и Бразилия. США заняли 50-ю строчку. Лидерами рейтинга Стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.

Индекс, который определял позицию страны в рейтинге, складывался из нескольких факторов, ключевой из которых — средняя продолжительность жизни. Страны, где этот показатель не превышает 70 лет, вообще не попадают в рейтинг. Также агентство оценивает расходы на здравоохранение в пересчете на душу населения, долю расходов на здравоохранение в ВВП страны. Отмечается, что Россия впервые попала в данный рейтинг.