НИИ им. Гельмгольца проверяют по факту потери зрения у их пациентов

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Сковрцова поручила провести проверку в связи с сообщениями о потере зрения у нескольких пациентов НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Олега Салагая.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 9 пациентов медучреждения потеряли зрение после введения препарата «Авастин». Данное лекарство широко распространено при лечении заболеваний глаз. В частности, офтальмологи применяют его при отслоении сетчатки.

Как пишет РИА Новости, Скворцова отметила, что поступившая информация о происшествии в клинике Гельмгольца «очень неоднозначная». «Для начала надо разобраться, что там произошло и по какой причине, и действительно ли все так… Пока информация очень неоднозначная, есть разные данные», - заявила она.

Проверку также начали сотрудники следственного комитета, которые собираются опросить персонал НИИ. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить химический состав препарата, что использовали врачи, а также определят степень вреда, причиненного пациентам.