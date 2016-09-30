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НИИ им. Гельмгольца проверяют по факту потери зрения у их пациентов

13:53 30.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Сковрцова поручила провести проверку в связи с сообщениями о потере зрения у нескольких пациентов НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Олега Салагая.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 9 пациентов медучреждения потеряли зрение после введения препарата «Авастин». Данное лекарство широко распространено при лечении заболеваний глаз. В частности, офтальмологи применяют его при отслоении сетчатки.

Как пишет РИА Новости, Скворцова отметила, что поступившая информация о происшествии в клинике Гельмгольца «очень неоднозначная». «Для начала надо разобраться, что там произошло и по какой причине, и действительно ли все так… Пока информация очень неоднозначная, есть разные данные», - заявила она.

Проверку также начали сотрудники следственного комитета, которые собираются опросить персонал НИИ. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить химический состав препарата, что использовали врачи, а также определят степень вреда, причиненного пациентам.

Темы: Происшествия, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 15:39
Палыч

У этой отравы в побочных действиях отмечено:
"Со стороны системы зрения: очень часто — нарушение зрительной функции"
В противопоказаниях:
при заживлении ран - с осторожностью.
И вообще-то средство - противоопухолевое.

И спасибо врачам Боткинской, которые год назад пришили мне сетчатку без применения этого препарата...
30.09.2016, 15:23
ольга

Только в России ,либо врач тебя убьёт, либо ты врача.
30.09.2016, 14:58
ну-ну,

а разве авастин разрешён к применению в России?
В МНТК ставят только луцентис.
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