Американский континент объявлен свободным от кори

Американское подразделение Всемирной организации здравоохранения (Панамериканская организация здравоохранения — ПОЗ) объявило Американский континент регионом, полностью свободным от кори, сообщает ТАСС.

По словам руководителя ПОЗ Кариссы Этьенн, вакцинация населения помогла полностью избавиться от этого вирусного заболевания. Согласно ее данным последний на сегодняшний день случай кори был зарегистрирован в Бразилии с июле 2015 года.

Отмечается, что корь была одной из основных причин детской смертности на континенте. Корь стала четвертым опасным инфекционным заболеванием (после оспы, полиомиелита и краснухи), которое с помощью вакцинации было искоренено на территории Северной и Южной Америки.