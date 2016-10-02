Педиатры жмут на кошелек

В Союзе педиатров России говорят о целесообразности материальной ответственности за отказ от вакцинации детей

В случае заболевания ребенка, не прошедшего вакцинацию, государство не будет оплачивать его лечение, а также производить выплаты по временной нетрудоспособности по уходу за заболевшим несовершеннолетним. Эксперты неоднозначно расценили инициативу, отметив, что она явно на руку фармкомпаниям.

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Материальное наказание для родителей следует применять в тех случаях, когда взрослые отказываются прививать своих детей от социально значимых инфекций, таких как полиомиелит, корь, вирусный гепатит В. Такое заявление в интервью «Газете.Ru» сделал председатель Союза педиатров России, главный педиатр Минздрава РФ, академик РАН и РАМН Александр Баранов.

«Оставлять безнаказанным такое злодеяние, когда родители отказывают, по сути дела, своему ребенку в защите от инфекционных заболеваний и не несут за это ответственность, категорически нельзя. Опыт Австралии здесь очень показателен. Всего год назад на законодательном уровне там было принято решение, что если ребенок заболел инфекционной болезнью, которая могла быть предотвращена с помощью иммунизации, а родители в свое время отказывались делать ребенку профилактическую прививку, то лечение детей они оплачивают в этом случае самостоятельно. Кроме того, они не получают выплат по временной нетрудоспособности по уходу за заболевшим ребенком. И это оказалось реально действенным решением», — пояснил Баранов. По его мнению, точно такой же опыт может быть использован и в нашей стране.

По словам Баранова, страх осложнений от прививок зачастую оказывается преувеличенным. «По данным Роспотребнадзора, в 2015 году количество осложнений после вакцинации составило 1,6 случая на 1 млн вакцинаций. Зная, что по каждому из поданных экстренных извещений проводится целое расследование и устанавливается причинно-следственная взаимосвязь вакцинации и осложнений, можно со всей определенностью заявить, что отнюдь не всегда развитие какого-либо патологического состояния после проведенной прививки является ее следствием», — подчеркнул академик.

Он также напомнил, что не так давно обсуждалась инициатива вернуться к практике, принятой в СССР, когда ребенок, не привитый по решению родителей, не допускался в детские дошкольные учреждения. «Личные амбиции родителей не должны наносить ущерб ни здоровью их собственного ребенка, ни здоровью их окружения», — уверен Баранов.

Профессор Московского института педиатрии и детской хирургии Елена Кешишян пояснила, что не стоит путать осложнения после прививки с индивидуальной реакцией ребенка, которая может быть разной. «Перед каждой прививкой врач должен рассказать родителям, какие риски существуют, что может произойти и какие действия в случае необходимости предпринимать. Но тяжелые осложнения встречаются крайне редко», — пояснила Кешишян.

По ее словам, повышение температуры тела после прививки, чего так боятся многие родители, как правило, является «нормальной иммунной реакцией». «Я хочу напомнить: вероятность заболеть тяжелой инфекцией у ребенка гораздо выше, чем пострадать от осложнения после вакцинации. Сейчас много говорят про эти осложнения, но почему-то умалчивают, что дети умирают от кори, страдают ветряночными энцефалитами, которые приводят к ужасным последствиям для здоровья. Широкое прививание приводит к тому, что опасные микроорганизмы просто исчезают, как не стало, например, чумы или оспы. Однако когда во время чеченских войн прививать детей стали меньше, тут же проявился полиомиелит — было зафиксировано около 120 случаев», — пояснила собеседница «Газеты.Ru». По данным Кешишян, в России привиты около 90% детей, на Западе — 97–98%.

В то же время она признала, что в стране растет число тех, кто отказывается делать прививки своим детям «по идейным соображениям». «Я часто встречаю женщин, которые мне говорят: вот у моего мужа нет ни одной прививки, и он ничем не заболел. Ну, хорошо, он не заболел, а вот 500 человек заболели. Это не аргументация, а не очень умные опасные разговоры», — сказала Кешишян. Говоря о противниках отечественных вакцин, доктор отметила, что «на самом деле эта проблема актуальна для двух-трех городов страны». «В остальной России все прививаются отечественными препаратами, как и раньше», — заключила Кешишян.

Если инициатива Союза педиатров будет принята, то 32-летняя жительница Самары Елена рискует оказаться в числе пострадавших. Женщина рассказала «Газете.Ru», что не прививает своих детей принципиально: «Если вы почитаете форумы, где общаются молодые мамы, то найдете немало примеров того, какие осложнения получали дети после отечественных прививок. Некоторые дети становились инвалидами». Она также отметила, что «иностранные вакцины большинству россиян просто не по карману, да их и не всегда можно найти».

Глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин резко раскритиковал инициативу Союза педиатров России. «Вакцинация — очень большой бизнес, на этом рынке вращаются миллиарды. Данная инициатива явно работает в пользу этого бизнеса. Однако никто почему-то не задается вопросом, почему родители массово отказываются от вакцинации. Хотя мне неоднократно доводилось слышать, как много детей страдают от вакцин, попадают в больницы, некоторые даже навсегда становятся инвалидами», — пояснил «Газете.Ru» Долинин. По его мнению, проблема заключается в том, что в стране до сих пор нет реальной статистики, которая бы фиксировала осложнения, полученные после вакцинации.

Инициатива Союза педиатров направлена в первую очередь на защиту общества от опасных болезней, пояснил «Газете.Ru» директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. «Понятно, что государство пытается защититься, заставить граждан соблюдать принятый национальный календарь прививок. Однако лишить детей бесплатной медицинской помощи невозможно — это право предусмотрено Конституцией РФ», — сказал собеседник.

Он также подчеркнул, что страх перед вакцинацией намеренно поддерживается и культивируется альтернативными профессиональными течениями. «Информация о страшных осложнениях, о том, что вакцины якобы содержат ртуть и другие яды, постоянно распространяется в интернете, социальных сетях. Это работает антивакцинальное лобби — например, гомеопаты, которые призывают, в частности, использовать исключительно нетрадиционные способы лечения», — добавил Мелик-Гусейнов.

Напомним, в августе руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила ввести в законодательство норму привлечения к ответственности родителей, подписавших отказ от прививок своему ребенку. Тогда инициатива вызвала бурную реакцию общества, но к конкретным шагам не привела.