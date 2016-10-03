Ученые объяснили, почему приверженцы ЗОЖ умирают раньше

Ученые обнаружили доказательства тому, что у некоторых людей на генетическом уровне заложено более интенсивное старение, пишет The Guardian.

Тем самым они дали ответ на вопрос, почему, зачастую люди, которые придерживаются здорового образа жизни, иногда умирают раньше своих сверстников, ведущих более «вредный» образ жизни.

«Вот есть люди, которые придерживаются веганской диеты, спят по 10 часов в день, работают на работе с низким уровнем стресса, но в конечном итоге умирают молодыми. Мы показали, что у некоторых людей скорость старения более интенсивна и это заложено на генетическом уровне», - говорят ученые.

Они доказали, что более высокий биологический возраст, независимо от фактического возраста, как раз и приводит к более ранней смерти. И это характерно примерно для 5 процентов населения Земли.

Ученые проанализировали ДНК 13 тысяч добровольцев из Европы и США. Они определяли биологический возраст испытуемых с помощью метилирования ДНК — фактора, который оказывает воздействие на экспрессию генов, что и влияет на старение. В результате исследования было обнаружено, что у 5 процентов испытуемых риск преждевременной смерти был на 50% выше нормы.

Ученые также принимали во внимание и такие показатели здоровья, как курение, кровяное давление, вес, которые также влияют на продолжительность жизни. Однако при прочих равных у 60-летнего мужчины, подверженного ускоренному старению, вероятность преждевременной смерти на 15% выше, чем у его курящего ровесника, чей организм стареет медленнее.

Это также объясняет тот факт, что женщины в среднем живут дольше мужчин. У женщин генетически заложен более медленный процесс старения, нежели у мужчин.

Однако ученые отмечают, что биологические изменения, связанные со старением, являются потенциально обратимыми, в результате чего открываются перспективы лечения, которые в теории могут остановить процесс старения и продлить жизнь человека. «Мы стараемся найти механизмы, которые помогут замедлить изначальную скорость старения», - говорят исследователи.