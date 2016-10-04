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Японский биолог получил Нобелевскую премию за описание механизма аутоофагии

09:28 4.10.2016
Йосинори Осуми. Фото со страницы ученого в Facebook
Йосинори Осуми. Фото со страницы ученого в Facebook
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На текущей неделе в Стокгольме объявляют лауреатов престижной Нобелевской премии.

Одним из первых лауреатов стал японский ученый-биолог из Технологического университета Токио Йосинори Осуми. Он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за раскрытие механизма аутоофагии — процесса переработки ненужных элементов клетки внутри лизосом или вакуолей.

Процесс аутофагии был открыт в 1960-х годах, а вот принципы работы этого механизма оставались неизвестными до 1990-х годов. Осуми раскрыл его, наблюдая за ростом культур дрожжей, у которых были удалены гены, связанные с аутофагией внутри их вакуолей.

Как отметили представители Нобелевского комитета, благодаря работам Осуми стало понятно, какую роль аутофагия играет в развитии зародыша, зарождении рака, развитии многих болезней и в старении тела.

Эксперты, опрошенные агентством РИА Новости, отметили, что механизмы аутофагии, описанные Осуми, могут помочь разработать новые подходы к лечению рака и контролю инфекций.

«Любой открытый механизм, который изучает клеточную смерть, может быть потенциально полезен в подходах к лечению рака, так как цель лечения рака — максимально полной уничтожение опухолевых клеток», - отметили они.

Торжественная церемония награждения лауреатов Нобелевской премии пройдет в Стокгольме 10 декабря. Сумма премии в 2016 году составляет 953 тысячи долларов. 

Темы: Швеция, Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Нобелевская премия и ее лауреаты, Открытия в области медицины и здоровья
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