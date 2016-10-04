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Медики предложили использовать дроны для перевозки донорской крови

09:03 4.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Красноярские медики из Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России хотят апробировать систему транспортировки донорской крови и органов для трансплантации на автоматических дронах.

Как сообщает РИА Новости, дроны, разработанные в «Сколково», могут преодолевать расстояние в 10 километров и способны нести на борту до 500 граммов груза.

Аппарат летит по заранее заданному маршруту на автопилоте, а в случае сильной непогоды возвращается на базу или пережидает на земле.

Отмечается, что тестовый полет дрона продлился 10 минут. С его помощью разработчики переправили пробирки с тестовым материалом с острова Татышева до ФМБА. Ученые считают, что использование такого дрона позволит экономить время на анализы и будет бесплатным для пациентов.

«Мы планируем использовать дроны для доставки крови доноров, чтобы проводить анализ на совместимость. В будущем вполне возможна доставка и донорских органов. Однако для этого нужны другие аппараты с большей грузоподъемностью», - рассказали представители ФМБА.

Темы: Изобретения и инновации в различных областях знаний, Здравоохранение и медицина в России, Проект «Сколково»
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