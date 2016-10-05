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Минздрав РФ назвал основные причины смертности в стране

12:29 5.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Минздрав РФ назвал основные причины смертности мужчин и женщин в стране, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Согласно данным ведомства, у мужчин главными причинами смертности являются высокое артериальное давление, курение и алкоголь. У женщин это также высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина и курение.

Отмечается, что достоверных данных о влиянии курения на смертность у женщин в ведомстве нет. Однако эта привычка у женщин становится проблемой, так как за последние 10 лет распространенность курения среди представительниц прекрасного пола выросла с 8 до 14 процентов.

От болезней сердечно-сосудистой системы в России ежегодно умирают более 900 тысяч человек. «Это численность практически миллионного города», - резюмирует директор государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Весной текущего года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о существенном снижении смертности трудоспособного населения страны. В 2015 году средняя продолжительность жизни у мужчин составила 66 лет, у женщин — 77 лет.

Темы: Смертность, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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