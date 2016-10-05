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В Польше прошли массовые забастовки и акции против полного запрета абортов

11:22 5.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Около 98 тысяч человек приняли участие в протестах, которые прошли по всей Польше против планов ужесточения законодательства об абортах, сообщает ТАСС.

Акция, получившая название «Черный понедельник» состоялась 3 октября и прошла практически во всех городах Польши. Женщины воспользовались своими законными правами и отказались от выхода на работу, а также отказались отправлять дочерей в учебные заведения.

Протестующих поддержали и некоторые работодатели - по случаю забастовки были полностью закрыты кафе, рестораны, магазины. На работу в парламент также отказались выходить представители и представительницы оппозиции.

Самая многочисленная демонстрация состоялась в Вроцлаве, в ней приняли участие в общей сложности 20 тысяч человек. В Варшаве по оценкам полиции в акции приняли участие 17 тысяч человек.

Всего же в понедельник прошло по всей стране 143 демонстрации. Все акции прошли спокойно, однако без мелких инцидентов не обошлось.

В сентябре в польском парламенте состоялось обсуждение двух законопроектов, касающихся абортов. Один из них полностью предлагает запретить аборт, а также ввести уголовное наказание для женщин, которые прибегнут к искусственному прерыванию беременности. Этот законопроект по итогам первого чтения был отправлен на доработку.

Второй законопроект давал женщинам право на прерывание беременности до 12-й недели, а после этого срока — операция должна проводится только по медицинским показаниям. Данный законопроект был отвергнут депутатами.

Сейчас в Польше действует закон, запрещающий аборты без медицинских оснований — угрозы для жизни и здоровья матери, серьезной патологии плода. Беременность также можно прервать, если она наступила вследствие изнасилования. 

Темы: Законотворческая деятельность в мире, Беременность и роды, Влияние сна на здоровье и самочувствие человека, Здоровье
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