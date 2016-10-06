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Госдума работает над законом о возвращении медкабинетов и врачей в школы

09:02 6.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Комитет Госдумы по охране здоровья приступит к разработке законопроекта о возрождении школьной медицины, сообщает ТАСС.

Новый законопроект будет предусматривать восстановление в школах работы медицинских кабинетов. Предполагается, что закон послужит платформой для создания комплекса мер по охране здоровья детей, а также благоприятны условий для работы специалистов в сфере здравоохранения.

Отмечается, что при работе над законопроектом будет учитываться мнение общественности, что позволит более качественно проработать документ, учитывающий все аспекты охраны здоровья ребенка.

Ранее о необходимости вернуть медицинские кабинеты и врачей в школы заявлял президент России Владимир Путин. Он назвал проблему сохранения детского здоровья «чрезвычайно важной». По словам главы государства, эта тема «настолько важна, что ее вполне не только можно, но и нужно отразить в законодательных актах».

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Проблемы детского здоровья в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 11:45
Контрразведчику

раздельное воспитание закончится повышенным и нездоровым интересом к противоположному полу. И неумением налаживать коммуникативную связь. Что приведет к личным трагедиям.
Взаимодействуя в общей среде, дети учатся дружить. Это очень пригодится им потом в жизни.
06.10.2016, 11:43
Алекс

А дума ли это? То думает, как ввести, то убрать! Может пора ввести штрафы за брак! И за тупые законы.
06.10.2016, 11:39
Татьяне Алексеевне

Врач без реанимации не сможет предотвратить верную смерть.
А первой помощи надо обучать физруков, да и вообще любой педагог должен иметь о ней представление. Особенно в наши дни.
Да и вообще... медкабинеты в школах вроде бы начинание хорошее.
А по факту бесполезное.
Случись что-то серьезное, скорую вызовут и так. Несерьезное - отправят домой.
Что действительно нужно, так это сельские(районные) больницы, которые разогнали. И иногда они были единственным местом, где можно человека спасти. Когда везти его до города 100-200 км просто убийство.
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