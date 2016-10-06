Госдума работает над законом о возвращении медкабинетов и врачей в школы

Комитет Госдумы по охране здоровья приступит к разработке законопроекта о возрождении школьной медицины, сообщает ТАСС.

Новый законопроект будет предусматривать восстановление в школах работы медицинских кабинетов. Предполагается, что закон послужит платформой для создания комплекса мер по охране здоровья детей, а также благоприятны условий для работы специалистов в сфере здравоохранения.

Отмечается, что при работе над законопроектом будет учитываться мнение общественности, что позволит более качественно проработать документ, учитывающий все аспекты охраны здоровья ребенка.

Ранее о необходимости вернуть медицинские кабинеты и врачей в школы заявлял президент России Владимир Путин. Он назвал проблему сохранения детского здоровья «чрезвычайно важной». По словам главы государства, эта тема «настолько важна, что ее вполне не только можно, но и нужно отразить в законодательных актах».