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Борьба с целлюлитом привела москвичек на больничную койку

13:04 7.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Две жительницы Москвы попали в больницу после самостоятельной попытки избавиться от целлюлита.

Как пишет Life.ru пострадавшие нашли рецепт «чудодейственного» избавления от целлюлита в интернете и решили опробовать его на практике. Однако приготовленная из горчичного порошка и меда паста привела к серьезным ожогам.

«Женщины нашли рецепты в интернете. Получившуюся смесь они намазали на различные участки тела и обернули «проблемные» места пищевой пленкой», - рассказали изданию медики.

Через некоторое время они почувствовали жжение, которое ничем не снималось, после чего они вызвали скорую помощь. В больнице им поставили диагноз — ожог первой степени задней поверхности бедер и крестцового отдела.

Темы: Происшествия, Красота и уход за собой, Здоровье
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Комментарии читателей
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07.10.2016, 14:37
Ха

Красота требовала жертв. Пожертвовали проблемными местами. Не ... надо было обматывать а вечно жующий рот..
07.10.2016, 13:23
Гоша

Жрать надо меньше было до этого! Умные, добропорядочные девушки и с целлюлитом смотрятся не плохо!!!
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