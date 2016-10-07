Борьба с целлюлитом привела москвичек на больничную койку

Две жительницы Москвы попали в больницу после самостоятельной попытки избавиться от целлюлита.

Как пишет Life.ru пострадавшие нашли рецепт «чудодейственного» избавления от целлюлита в интернете и решили опробовать его на практике. Однако приготовленная из горчичного порошка и меда паста привела к серьезным ожогам.

«Женщины нашли рецепты в интернете. Получившуюся смесь они намазали на различные участки тела и обернули «проблемные» места пищевой пленкой», - рассказали изданию медики.

Через некоторое время они почувствовали жжение, которое ничем не снималось, после чего они вызвали скорую помощь. В больнице им поставили диагноз — ожог первой степени задней поверхности бедер и крестцового отдела.