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Ученые обнаружили серьезный побочный эффект ЭКО

10:07 9.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Ученые выявили один из серьезных побочных эффектов процедуры искусственного оплодотворения.

Как пишет The Guardian, ученые из Брюссельского свободного университета обнаружили, что мужчины, зачатые с помощью ЭКО, в репродуктивном возрасте обладают меньшей способностью к воспроизведению потомства (фертильностью).

Они изучение число и активность у совершеннолетних мужчин, которые были зачаты искусственным способом: яйцеклетка была оплодотворена при помощи интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ). Данный метод применяется в случаях, если сперма обладает низким качеством (клетки малоподвижны, малочисленны или повреждены).

В ходе исследования обнаружилось, что у мужчин, зачатых с помощью ИКСИ в возрасте 18-22 лет, концентрация сперматозоидов и их подвижность была в два раза ниже нормы. Такие мужчины втрое чаще могут страдать от так называемой олигозооспермии — недостаточного для нормального оплодотворения числа половых клеток.

Объясняют данный эффект ученые банальной наследственностью. Так как при ИКСИ используется сперма биологического отца, которые страдают бесплодием, то это уже заложено в генах и их сыновья наследуют эту патологию. Сама процедура ИКСИ не оказывает никакого влияния на будущую мужскую фертильность. 

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире, Экстракорпоральное оплодотворение
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