Американские ученые зафиксировали увеличение средней продолжительности жизни человека.

Как пишет Reuters, ученые из Института показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона проанализировали данные 195 стран за период с 1990 по 2015 годы.

В ходе исследования выяснилось, что средняя продолжительность жизни за этот период времени выросла в 191 стане. В среднем показатель увеличился на 10 лет и составляет 69 лет для мужчин и 74,8 для женщин.

Отмечается, что за последние 15 лет люди стали реже умирать от ВИЧ/СПИДа, малярии, диабета, сократилось количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

В 24 странах мира за этот же период времени смертность увеличилась. В частности это было зафиксировано для Афганистана, США, Греции и Люксембурга.

Уровень смертности новорожденных и женщин при родах в целом снизился, однако в самых бедных странах мира он остается по-прежнему на высоком уровне. В развитых странах женская смертность при родах прежде всего связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, вызванных ожирением.

Основными причинами смерти остаются рак, диабет, инсульт, деменция, сердечно-сосудистые нарушения — из-за них умирают семь человек из 10.