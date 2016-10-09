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Ученые зафиксировали увеличение средней продолжительности жизни человека

13:40 9.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Американские ученые зафиксировали увеличение средней продолжительности жизни человека.

Как пишет Reuters, ученые из Института показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона проанализировали данные 195 стран за период с 1990 по 2015 годы.

В ходе исследования выяснилось, что средняя продолжительность жизни за этот период времени выросла в 191 стане. В среднем показатель увеличился на 10 лет и составляет 69 лет для мужчин и 74,8 для женщин.

Отмечается, что за последние 15 лет люди стали реже умирать от ВИЧ/СПИДа, малярии, диабета, сократилось количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

В 24 странах мира за этот же период времени смертность увеличилась. В частности это было зафиксировано для Афганистана, США, Греции и Люксембурга.

Уровень смертности новорожденных и женщин при родах в целом снизился, однако в самых бедных странах мира он остается по-прежнему на высоком уровне. В развитых странах женская смертность при родах прежде всего связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, вызванных ожирением.

Основными причинами смерти остаются рак, диабет, инсульт, деменция, сердечно-сосудистые нарушения — из-за них умирают семь человек из 10.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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09.10.2016, 20:35
Анализатор!

Погугли, найди Список стран по приросту населения, составленный ЦРУ. И ты будешь страшно удивлён тем, что последние 4 года в России положительный прирост населения. Рождаемость у нас превышает смертность. (эмигранты с Украины не считаются!). В списке 224 страны. Чем больше смертность превышает рождаемость, тем ниже стана находится в списке - она вымирает. В самом верху - Африканские страны, в самом низу вымирающие страны, на 224 месте, естественно, Украина, на 218 месте Германия, рядом Япония, Италия, Болгария, Польша, Эстония, Латвия, Литва и многие другие. Обломался ты, голубок сизокрылый!
09.10.2016, 19:13
проанализировали данные 195 стран

<<средняя продолжительность жизни за этот период времени выросла в 191 стане>>
Россию не анализировали, т.к. мы и по уровню жизни и по продолжительности жизни, "впереди" планеты всей.
09.10.2016, 18:59
Зоя

Полная ахинея. Как средняя температура по больнице.
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