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Американских врачей уличили в политизированном подходе к лечению пациентов

10:36 10.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Политические пристрастия медиков могут влиять на их медицинские рекомендации. К такому выводу пришли исследователи из Йельского университета, пишет сайт «Вести.ру».

Ученые провели исследование с участием 200 врачей, которые принадлежали как к демократической, так и к республиканской партиям США. Медикам предложили оценить медицинские карты гипотетических пациентов и дать профессиональные рекомендации.

Обнаружилось, что врачи разных политических взглядов дали совершенно разные медицинские рекомендации одним и тем же пациентам. Так, доктора-республиканцы на 64 процента чаще чем их коллеги-демократы рекомендовали пациенту отказаться от употребления марихуаны, даже в медицинских целях, предупреждая об опасности наркотика.

Примерно такая же картина обнаружилась и в отношении искусственного прерывания беременности. Врач-республиканец на 35 процентов чаще рассказывает пациентке о негативных последствиях аборта, советуя его не делать. В свою очередь врач-демократ предложит клиенту отказаться от наличия оружия в доме, тогда как республиканец посоветует понадежнее спрятать его в сейфе.

Также по-разному медики из разных политических лагерей относятся к эвтаназии, трансгендерам, однополым бракам. Ученые рекомендуют пациентам по возможности узнавать политические пристрастия потенциального лечащего врача.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в мире, Проблемы врачей и медицинского персонала в мире
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 13:03
Юля с Бали

Недавно один фашист в белом халате латышского происхождения заявил - что не желает лечить русских !Нагуглите фашиста слуциса.
И вот такой ублюдок менгеле,а не "врач" работает в США.
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