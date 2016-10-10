Американских врачей уличили в политизированном подходе к лечению пациентов

Политические пристрастия медиков могут влиять на их медицинские рекомендации. К такому выводу пришли исследователи из Йельского университета, пишет сайт «Вести.ру».

Ученые провели исследование с участием 200 врачей, которые принадлежали как к демократической, так и к республиканской партиям США. Медикам предложили оценить медицинские карты гипотетических пациентов и дать профессиональные рекомендации.

Обнаружилось, что врачи разных политических взглядов дали совершенно разные медицинские рекомендации одним и тем же пациентам. Так, доктора-республиканцы на 64 процента чаще чем их коллеги-демократы рекомендовали пациенту отказаться от употребления марихуаны, даже в медицинских целях, предупреждая об опасности наркотика.

Примерно такая же картина обнаружилась и в отношении искусственного прерывания беременности. Врач-республиканец на 35 процентов чаще рассказывает пациентке о негативных последствиях аборта, советуя его не делать. В свою очередь врач-демократ предложит клиенту отказаться от наличия оружия в доме, тогда как республиканец посоветует понадежнее спрятать его в сейфе.

Также по-разному медики из разных политических лагерей относятся к эвтаназии, трансгендерам, однополым бракам. Ученые рекомендуют пациентам по возможности узнавать политические пристрастия потенциального лечащего врача.