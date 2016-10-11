Производители колбас - против инициативы Минздрава йодировать всю соль
Минздрав предложил использовать только йодированную соль при производстве пищевых продуктов. Производители колбасных изделий выступают против этой инициативы.
Многие из них направили в Минсельхоз письма с критикой идеи о повсеместном йодировании соли в России.
Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказала эксперт Национально союза мясопереаботчиков Татьяна Ларина.
«Это все дело хорошее. Но другое дело — промышленное производство. А мы занимаемся производством продуктов из мяса, колбасных изделий», — сообщила специалист.
Эксперт отметила, что при производстве колбасы предприятия используют нитритную соль, которая придает продуктам розовый цвет. А сочетание в составе продукта нитритов и йода никем не изучено и может быть опасно.
«Любое обогащение — это затраты. И йод, и летучий компонент улетают, а значит, срок хранения соли становится более коротким. Вырастут логистические затраты компаний по покупке и хранению продукции. А ради чего — большой вопрос», — добавила Ларина.
Инициатива Минздрава возникла в связи с активным развитием у населения заболеваний, вызванных отсутствием в рационе достаточного количества йода.