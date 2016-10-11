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Производители колбас - против инициативы Минздрава йодировать всю соль

08:44 11.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
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Минздрав предложил использовать только йодированную соль при производстве пищевых продуктов. Производители колбасных изделий выступают против этой инициативы.

Многие из них направили в Минсельхоз письма с критикой идеи о повсеместном йодировании соли в России.

Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказала эксперт Национально союза мясопереаботчиков Татьяна Ларина.

«Это все дело хорошее. Но другое дело — промышленное производство. А мы занимаемся производством продуктов из мяса, колбасных изделий», — сообщила специалист.

Эксперт отметила, что при производстве колбасы предприятия используют нитритную соль, которая придает продуктам розовый цвет. А сочетание в составе продукта нитритов и йода никем не изучено и может быть опасно.

«Любое обогащение — это затраты. И йод, и летучий компонент улетают, а значит, срок хранения соли становится более коротким. Вырастут логистические затраты компаний по покупке и хранению продукции. А ради чего — большой вопрос», — добавила Ларина.

Инициатива Минздрава возникла в связи с активным развитием у населения заболеваний, вызванных отсутствием в рационе достаточного количества йода.


 

Темы: Россия, Пищевая промышленность, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 13:16
Минздрав

Эта проблема решается очень легко.
Не используйте для заготовок и консервирования иодированную соль, только что купленную в магазине. Она должна отлежаться год-другой на антресолях и тогда в ней исчезнут все следы иода.
И не обязательно продавать ТОЛЬКО иодированнуй соль. В продаже может быть и обычная соль крупного помола для заготовок без всякого иода.
А морепродукты - это, конечно замечательно.
Но где их наберёшься для всего населения?
11.10.2016, 13:08
Пессимист

Самый простой способ компенсировать недостаток йода-это каждый день на ночь наносить йодную сетку на руки или ноги.При недостатке йода в организме, утром от сетки не останется и следа.Если утром следы йода остаются, то надо прекратить эту процедуру, т.к. избыток йода гораздо вреднее его недостатка.Этому меня ещё в СССР один хороший врач научил. А йодированная соль в пище-это полный бред. Как рассчитать суточную норму? А кто вообще всё без соли ест? Одни вопросы и ни каких ответов.
11.10.2016, 12:05
недостаток иода

надо возмещать потреблением морских продуктов,как то креветки,кальмары,морская капуста и пр.А повальное навязывание всем иодированной соли это действительно кретинизм.Ну как люди будут сало солить,сыры варить?Скажите Минздрав,а для коровок вы тоже станете иодированную соль делать,ну ту самую что в каменном виде продают на фуражном складе?
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