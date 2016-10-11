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Минздрав планирует приравнять электронные сигареты к обычным

09:02 11.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Министерство здравоохранения РФ разрабатывает законопроект, который будет регулировать использование электронных сигарет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая.

Как отметил чиновник, электронные сигареты должны регулироваться так же, как и обычные сигареты. «Эта та идеологема, которая будет заложена в новой концепции и, как мы надеемся, в нормативных актах, которые последуют за этой концепцией», - заявил он.

На сегодняшний день международное сообщество не пришло к единому мнению о вреде или пользе электронных сигарет. Однако доказано, что те компоненты, которые содержатся в растворах и те химические вещества, которые выделяются, токсичны. А потому о полной безопасности электронных сигарет говорить нельзя.

О сроках разработки новой концепции представитель Минздрава не сообщил.

Темы: Борьба с курением в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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11.10.2016, 09:45
Ха

Использование электронных сигарет, так же как и обычное табакокурение - разновидность токсикомании. Соответственно, отношение органов системы управления государства, если оно заботится о своем Народе, должно быть соответствующим. То, что вредит здоровью Человека должно быть запрещено или максимально ограниченно. Для особо убежденных в том, что "мое тело мое дело", должны быть созданы условия не в ущерб окружающим.
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