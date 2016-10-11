Минздрав планирует приравнять электронные сигареты к обычным

Министерство здравоохранения РФ разрабатывает законопроект, который будет регулировать использование электронных сигарет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая.

Как отметил чиновник, электронные сигареты должны регулироваться так же, как и обычные сигареты. «Эта та идеологема, которая будет заложена в новой концепции и, как мы надеемся, в нормативных актах, которые последуют за этой концепцией», - заявил он.

На сегодняшний день международное сообщество не пришло к единому мнению о вреде или пользе электронных сигарет. Однако доказано, что те компоненты, которые содержатся в растворах и те химические вещества, которые выделяются, токсичны. А потому о полной безопасности электронных сигарет говорить нельзя.

О сроках разработки новой концепции представитель Минздрава не сообщил.