В 2017 году в Москве заработает служба неотложной психиатрической помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на главного психиатра столицы Георгия Костюка.

Сейчас в столице проводится тестирование данной службы в двух округах. Данная служба предназначена для ситуаций, когда отмечается ухудшение состояния психиатрических пациентов, но выраженность этих изменений не достигает степени, которая требует экстренного реагирования.

Психиатрическая бригада прибывает на вызов в течение двух часов. В случае, если состояние пациента может повлечь опасность для него или окружающих, то тогда на вызов отправляется психиатрическая бригада скорой помощи.

На текущий момент на неотложных вызовах работают три бригады и еще три формируются для работы в Северном и Северо-Западном административных округах.

Также в скором времени стартует эксперимент по созданию локального психиатрического амбулаторного модуля для жителей района, где будет работать участковая служба и дневной стационар.

Отмечается, что чаще всего за психиатрической помощью обращаются пациенты с октября по апрель. Хотя, по словам Костюка, для различных заболеваний сезонность разная. «Для невротических расстройств и шизофрении — осенне-зимне-весенний период; для алкогольных делириев — май-июнь, пик суицидальной активности — середина января», - уточнил он.