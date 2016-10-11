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В 2017 году в Москве заработает служба неотложной психиатрической помощи

13:49 11.10.2016
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В 2017 году в Москве заработает служба неотложной психиатрической помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на главного психиатра столицы Георгия Костюка.

Сейчас в столице проводится тестирование данной службы в двух округах. Данная служба предназначена для ситуаций, когда отмечается ухудшение состояния психиатрических пациентов, но выраженность этих изменений не достигает степени, которая требует экстренного реагирования.

Психиатрическая бригада прибывает на вызов в течение двух часов. В случае, если состояние пациента может повлечь опасность для него или окружающих, то тогда на вызов отправляется психиатрическая бригада скорой помощи.

На текущий момент на неотложных вызовах работают три бригады и еще три формируются для работы в Северном и Северо-Западном административных округах.

Также в скором времени стартует эксперимент по созданию локального психиатрического амбулаторного модуля для жителей района, где будет работать участковая служба и дневной стационар.

Отмечается, что чаще всего за психиатрической помощью обращаются пациенты с октября по апрель. Хотя, по словам Костюка, для различных заболеваний сезонность разная. «Для невротических расстройств и шизофрении — осенне-зимне-весенний период; для алкогольных делириев — май-июнь, пик суицидальной активности — середина января», - уточнил он. 

Темы: Москва, Здравоохранение и медицина в России, Психические заболевания
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 19:58
Ха

Отмените сперва этот црущедибильный американский закон о Психиатрической помощи населению. В 1992 году, как в маразме борьбы с "карательной советской психиатрией" повыкидывали на улицу тысячи латентных шизофреников, маньяков и бедолаг с реактивным психозом, до сих пор ничего сделать невозможно. Динамическое наблюдение фактически отменили. Наркоманы переведены в статус дееспособных. итд.
11.10.2016, 19:45
Павел__

"В 2017 году в Москве заработает служба неотложной психиатрической помощи" - а толку-то? Все равно их в госдуру не впустят, хотя там большинство именно в их немедленной помощи нуждается...
11.10.2016, 19:29
прошу дополнить список

В СФ обязательно, персонально для Мизулиной и конечно в Белом доме необходимо организовать мед.сан.часть.
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