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Росздравнадзор выдал разрешение на продажу презервативов Durex

08:43 12.10.2016

Росздравнадзор выдал разрешение на продажу нескольких видов презервативов марки Durex, сообщает ТАСС.

С мая текущего года медицинские изделия данной марки начали исчезать с прилавков аптек в разных регионах России. Позже стало известно, что Росздравнадзор запретил продажу Durex в России, так как они не были зарегистрированы в установленном порядке.

На текущий момент к обращению на территории РФ допущены презервативы марки Durex следующих вариантов: Durex Pleasuremax, Durex Classic, Durex Fruity Mix, Durex Extra Safe, Durex Elite, Durex XXL, Durex Sensation, Durex Invisible. Ведомство отмечает, что обращение медизделий, которые были произведены до 22 сентября текущего года в России запрещено.

Темы: Аптеки и лекарства в России, Здравоохранение и медицина в России, Лекарственное обеспечение в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.10.2016, 09:33
SL

Слава Богу!!! А то мы в своем колхозе из велосипедных камер начали делать. )))
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