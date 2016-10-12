Ученые создали наноаэрозольную форму противотуберкулезного препарата

Ученые Сибирского отделения РАН совместно со специалистами Новосибирского НИИ туберкулеза разработали препарат для лечения туберкулеза в форме наноаэрозоля, сообщает РИА Новости.

По словам разработчиков, на сегодняшний день одним из проблем в лечении туберкулеза является отказ пациентов от терапии из-за того, что при длительном применении лекарственные препараты вызывают много нежелательных побочных эффектов. Новая разработка в форме наноаэрозоля, который необходимо вдыхать, позволяет снизить частоту возникновения побочных эффектов, что позволит пациентам легче переносить терапию и долечиваться до полного выздоровления.

Отмечается, что ученые длительное время занимались разработкой ингаляционных форма наноаэрозолей и расчетом их терапевтической дозы. Всего было протестировано порядка 40 лекарственных веществ, в том числе шесть противотуберкулезных препаратов. Результаты доклинических исследований показали хорошие результаты, достойные для внедрения данной формы лекарственных препаратов в клиническую практику.

Доклинические и клинические испытания новых форм лекарств будут проводится в Новосибирском НИИ туберкулеза, а их производством займутся российские фармацевтические компании.

