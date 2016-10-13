Власти Нидерландов предложили разрешить эвтаназию без медицинских показаний

Правительство Нидерландов подготовило законопроект, распространяющий возможность эвтаназии на пожилых людей без смертельных заболеваний. Если закон будет принят, просить об эвтаназии смогут пожилые люди, считающие, что они «прожили свою жизнь», пишет The Guardian.

Издание ссылается на письмо министров здравоохранения и юстиции к парламенту. В нем чиновники пишут, что люди «с хорошо обдуманной позицией, что они прожили свою жизнь, должны иметь возможность закончить жизнь достойно при условии соблюдения строгих и осторожных критериев отбора».

В законопроекте не определен возраст, с которого можно будет просить об эвтаназии без медицинских показаний.

Предложение стало неожиданностью, поскольку комиссия, которой было предписано изучить вопрос о расширении действующей политики [эвтаназии] на тех, кто «прожил жизнь», пришла к выводу, что в такой мере нет необходимости. Министры не согласились с этим, отмечает газета.

Нидерланды легализовали эвтаназию в 2002 году. Сейчас попросить об эвтаназии могут только люди, страдающие от неизлечимых болезней.

В голландском обществе поддерживают возможность эвтаназии. Число таких случаев ежегодно растет, в 2015 году в Нидерландах зарегистрировали 5,5 тысяч смертей с помощью эвтаназии — это 3,9 процента от всех смертей в стране.