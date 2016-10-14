]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Минздрав предложил ввести уголовную ответственность за нападение на врачей

09:36 14.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Три законопроекта, направленные на защиту врачей от насилия, разрабатываются чиновниками, пишут «Известия».

Два документа разрабатывает Минздрав РФ и один готов внести в Госдуму Совет Федерации. Все документы предусматривают введение уголовной ответственности за любые действия насильственного характера в отношении работников медицинской сферы.

Инициаторы данных законопроектов отмечают, что есть серьезная необходимость усиления и ужесточения наказаний за нападение на медицинских работников при исполнении из служебных обязанностей, так как такого рода действия несут угрозу как врачу, так и пациенту. А потому ответственность за нападение на медиков должна быть приравнена к преступлениям против сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, участившиеся случаи нападения на медработников наносят общий вред отрасли, так как такая правовая незащищенность способствует оттоку кадров и из профессии уходят опытные и талантливые врачи и фельдшеры.

Отмечается, что работа ведется одновременно по двум направлениям: корректировка уже существующих статей Уголовного кодекса или введение новой статьи.

В Госдуме изданию заявили, что готовы рассмотреть все предложения по защите медиков в оперативном порядке. 

Темы: Обеспечение безопасности России, Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России, Государственная Дума РФ, Министерство здравоохранения РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.10.2016, 13:26
Туся

Должна осуществляться правоприменительная практика. Милиция, тьфу, полиция (прости меня, Господи) должна исполнять свои обязанности, следствие нормально работать, суды и надзор не забывать, что они существуют для дела, а не ради красоты. И тогда все будут защищены и равны перед законом. Все законы уже есть, их применять надо, а не словоблудием заниматься. И каждый участник цепочки правосудия должен нести персональную ответственность за недобросовестное исполнение законов и своих обязанностей. Какая принципиальная разница, что убили врача в кабинете, или её же, но у неё дома, в подъезде... Она на работе ценна, а вне службы - еже нет?
14.10.2016, 13:10
Контрразведчик

Статью подскажите в УК РФ. Заодно подскажите, если нет талонов к врачу, а горло болит у бабушки 63 года, а врач посылает вас куда-нибудь, какая статья предусмотрена в УК РФ?
14.10.2016, 13:01
Контрразведчик

Врачи, особенно врачихи и медсёстры, это очень опасные и злобные люди, особенно сейчас, правда не все, ещё остались врачи, которые "умеют лечить", а не выписывать направления в стационар и рецепты на дорогущие лекарства.)
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.