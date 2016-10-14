Минздрав предложил ввести уголовную ответственность за нападение на врачей

Три законопроекта, направленные на защиту врачей от насилия, разрабатываются чиновниками, пишут «Известия».

Два документа разрабатывает Минздрав РФ и один готов внести в Госдуму Совет Федерации. Все документы предусматривают введение уголовной ответственности за любые действия насильственного характера в отношении работников медицинской сферы.

Инициаторы данных законопроектов отмечают, что есть серьезная необходимость усиления и ужесточения наказаний за нападение на медицинских работников при исполнении из служебных обязанностей, так как такого рода действия несут угрозу как врачу, так и пациенту. А потому ответственность за нападение на медиков должна быть приравнена к преступлениям против сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, участившиеся случаи нападения на медработников наносят общий вред отрасли, так как такая правовая незащищенность способствует оттоку кадров и из профессии уходят опытные и талантливые врачи и фельдшеры.

Отмечается, что работа ведется одновременно по двум направлениям: корректировка уже существующих статей Уголовного кодекса или введение новой статьи.

В Госдуме изданию заявили, что готовы рассмотреть все предложения по защите медиков в оперативном порядке.