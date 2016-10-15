Минздрав составил список вакцин для производства в России

Минздрав РФ определил список заболеваний, для которых целесообразно производить вакцины, иммуноглобулины и сыворотки в России.

Как пишут «Ведомости», в список вошли вакцины для профилактики 34 заболеваний, а также иммунобиологические препараты против 21 заболевания. Данный перечень уже направлен на согласование в федеральные ведомства.

Сейчас в России производятся вакцины для профилактики 23 заболеваний. Отмечается, что для одних и тех же заболеваний может выпускаться несколько вакцин. Так, например, в России производится пневмококковая вакцина, которая покрывает порядка 13 серотипов, но нужна также вакцина с количеством серотипов более 13. Такую вакцину, которая зарегистрированна в РФ, производит только французская фармкомпания Sanofi.

О том, сколько может стоить разработка всех вакцин из списка представители Минздрава затрудняются оценить, так как часть из них не имеют мировых аналогов, например вакцина против синегнойной палочки. Ведомство рассчитывает на поддержку государства, так как без этого разработать и провести полноценные клинические исследования не возможно.