В России зарегистрирован рост заболеваемости коклюшем у детей

В 2016 году за период с января по август заболеваемость детей коклюшем возросла в 1,6 раза, по сравнению с предыдущими 10 годами.

Как пишут «Известия», в текущем году было зарегистрировано 5752 случая заболевания коклюшем, в том числе у детей до 17 лет — 5551 случай. В 2015 году было зарегистрировано 3487 случаев.

Наиболее высокие уровни заболеваемости коклюшем отмечаются в Ярославской области, Липецкой, Воронежской облостях, Санкт-Петербурге и Астраханской области.

По данным экспертов, подобная статистика говорит о том, что необходимо срочно проверить качество АКДС-вакцины, которая используется для профилактики данного заболевания. Отмечается, что не так давно Росздравнадзор уже изъял партию АКДС-вакцины из-за несоответствия качества.

Также это может быть связано с тенденцией к отказу населения от вакцинации, в том числе и от вакцины АКДС.

Медики-инфекционисты считают, что проблема не столько в вакцине или вакцинации, сколько в отсутствии необходимых возрастных ревакцинаций, которые должны проводиться в 6 и 14 лет, а после 18 лет - каждые 10 лет. Проблема в том, что для детей старше 6 лет нужно использовать вакцину другого типа. Сейчас в России разрешена к использованию только канадская вакцина «Адасель».

Прививка от коклюша вакциной АКДС проводится всем детям, начиная с трехмесячного возраста и до 3 лет. Полная вакцинация включает в себя три прививки.