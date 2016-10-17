Онлайн-программы для диагностики заболеваний ошибаются в 66% случаев

Профессиональные врачи более точно устанавливают диагноз, нежели специальные алгоритмы, разработанные для самостоятельной онлайн-диагностики, сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования ученых из Медицинской школы при Гарвардском университете.

Программы для онлайн-диагностики все чаще можно увидеть на сайтах самых различных клиник и институтов. Ученые решили проверить, насколько можно доверять подобного рода программам.

Для своего эксперимента они пригласили 234 врача и отобрали 23 различных онлайн-программы для диагностики из открытого интернет-доступа. Ученые составили список из 45 клинических случаев, описывающих ситуации разной степени тяжести. Многие из них были довольно типичными, но 19 из них описывали довольно редкие клинические ситуации. Врачи, как и программы, должны были поставить диагноз только на основе описания, без общения с предполагаемым пациентом.

Результаты эксперимента показали, что врачи поставили верный диагноз в 72 процентах случаев, а вот онлайн-программы сумели правильно поставить диагноз только в 34 процентах случаев. Алгоритмы более или менее хорошо справлялись с простыми и распространенными ситуациями, врачи же смогли верно диагностировать сложные и нетипичные случае.

Исследователи отмечают, что пациентам не стоит доверять подобного рода программам для диагностики, так как при постановке диагноза важно учитывать особенности состояния и анамнез. Врачи же могут пользоваться подобного рода приложениями, если им нужно уточнить свои предположения.