]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Онлайн-программы для диагностики заболеваний ошибаются в 66% случаев

11:21 17.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Профессиональные врачи более точно устанавливают диагноз, нежели специальные алгоритмы, разработанные для самостоятельной онлайн-диагностики, сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования ученых из Медицинской школы при Гарвардском университете.

Программы для онлайн-диагностики все чаще можно увидеть на сайтах самых различных клиник и институтов. Ученые решили проверить, насколько можно доверять подобного рода программам.

Для своего эксперимента они пригласили 234 врача и отобрали 23 различных онлайн-программы для диагностики из открытого интернет-доступа. Ученые составили список из 45 клинических случаев, описывающих ситуации разной степени тяжести. Многие из них были довольно типичными, но 19 из них описывали довольно редкие клинические ситуации. Врачи, как и программы, должны были поставить диагноз только на основе описания, без общения с предполагаемым пациентом.

Результаты эксперимента показали, что врачи поставили верный диагноз в 72 процентах случаев, а вот онлайн-программы сумели правильно поставить диагноз только в 34 процентах случаев. Алгоритмы более или менее хорошо справлялись с простыми и распространенными ситуациями, врачи же смогли верно диагностировать сложные и нетипичные случае.

Исследователи отмечают, что пациентам не стоит доверять подобного рода программам для диагностики, так как при постановке диагноза важно учитывать особенности состояния и анамнез. Врачи же могут пользоваться подобного рода приложениями, если им нужно уточнить свои предположения.

Темы: Исследования, Здравоохранение и медицина в мире, Проблемы врачей и медицинского персонала в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.