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В России проведена первая трансплантация легких ребенку

08:23 18.10.2016
фото с сайта politicalmirror.com
фото с сайта politicalmirror.com

В России успешно проведена первая операция по пересадке легких ребенку, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

По ее словам в мире операций, подобно той, что была проведена в России, менее десяти. Разработанные отечественными медиками технологии позволили успешно провести трансплантацию и сократить период перехода к нормальной жизнедеятельности.

Пациенткой стала 13-летняя девочка с муковисцидозом. На текущий момент она чувствует себя хорошо и обходится без дополнительной вспомогательной терапии. Отмечается, что девочку перевели на самостоятельное дыхание уже через 18 часов после операции.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы трансплантации, Развитие и проблемы хирургии , Министерство здравоохранения РФ
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