В России проведена первая трансплантация легких ребенку

В России успешно проведена первая операция по пересадке легких ребенку, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

По ее словам в мире операций, подобно той, что была проведена в России, менее десяти. Разработанные отечественными медиками технологии позволили успешно провести трансплантацию и сократить период перехода к нормальной жизнедеятельности.

Пациенткой стала 13-летняя девочка с муковисцидозом. На текущий момент она чувствует себя хорошо и обходится без дополнительной вспомогательной терапии. Отмечается, что девочку перевели на самостоятельное дыхание уже через 18 часов после операции.