Минздрав внесет изменения в исследования в рамках диспансеризации

Минздрав РФ изменит виды медицинских исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации взрослого населения, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

Изменения будут введены с начала 2017 года. В частности планируется уделять больше внимания онкоскринингу и скринингу на сосудистые заболевания.

По словам Скворцовой в 2016 году диспансеризацию пройдут около 23 миллиона взрослых и около 95 процентов детей. Она отметила также, что взрослое население, которое находится в круглосуточных стационарных учреждениях, проходит диспансеризацию в обязательном порядке, причем очень часто чаще, чем по регламенту другая часть взрослого населения.