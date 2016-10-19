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Минздрав внесет изменения в исследования в рамках диспансеризации

09:36 19.10.2016
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Минздрав РФ изменит виды медицинских исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации взрослого населения, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

Изменения будут введены с начала 2017 года. В частности планируется уделять больше внимания онкоскринингу и скринингу на сосудистые заболевания.

По словам Скворцовой в 2016 году диспансеризацию пройдут около 23 миллиона взрослых и около 95 процентов детей. Она отметила также, что взрослое население, которое находится в круглосуточных стационарных учреждениях, проходит диспансеризацию в обязательном порядке, причем очень часто чаще, чем по регламенту другая часть взрослого населения.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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