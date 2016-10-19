Правительство сократит бюджет на программу охраны здоровья матери и ребенка

Правительство РФ планирует более чем втрое сократить расходы на программу «Охрана здоровья матери и ребенка с 2013 по 2020 годы», пишет РБК.

Данная программа была приняла в целях снижения смертности детей и матерей, улучшения их здоровья и предотвращения передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Отмечается, что ранее на 2017 год было запланировано финансирование программы в размере 4,7 миллиардов рублей, сейчас же правительство планирует потратить не более 2,1 миллиарда.

В целом в ближайшие три года на программу по охране здоровья матери и ребенка планировалось потратить 17,5 миллиардов рублей, но в итоге расходы сократят до 6,1 миллиарда.

Правительство отмечает, что частично восполнить дефицит финансирования по этой программе должен Минздрав за счет средств из других программ, например программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи (ВМП)». При этом финансирование и этой программы ожидает сокращение с 154,1 миллиарда рублей в 2016 году до 57,6 миллиардов в 2017. Данное сокращение связано с изменением механизма ее финансирования. Планируется, что данная программа в ближайшие годы будет обеспечиваться средствами Фонда обязательного медицинского страхования.

Аналитики считают, что сокращение бюджета на здравоохранение негативно отразится на обществе и экономике. В частности программа охраны здоровья матери и ребенка направлена на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. А это автоматически требует закупки детских антиретровирусных препаратов. Если экономить на мерах предотвращения передачи ВИЧ от матери к ребенку, то в будущем государству придется пожизненно обеспечивать заразившихся детей дорогостоящими препаратами, что, разумеется, существенно дороже, нежели профилактика.

Сейчас в России насчитывается 140 тысяч детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. Причем это количество лишь увеличивается. «В этом контексте информация о возможном сокращении расходов на программу по охране здоровья матери и ребенка настораживает», - отмечают эксперты.