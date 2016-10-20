Препараты для лечения множественной миеломы просят включить в список ЖНВЛП

Национальная Ассоциация организаций больных редкими заболеваниями «Генетика» планирует обратиться в Правительственную комиссию по вопросам охраны здоровья граждан с просьбой о включении в список жизненно необходимых препаратов инновационных лекарств для лечения тяжелой формы множественной миеломы.

Как сообщает РИА Новости, в начале сентября на заседании профильной комиссии Минздрава, препараты для лечения данного заболевания не были включены в список ЖНВЛП. Однако для борьбы с тяжелой формой множественной миеломы требуется третья линия терапии.

По словам представителей Ассоциации, сейчас в России данным типом онкологии страдают порядка 560 человек. «Не включить в список данные препараты — означает лишить этих людей шансов продлить жизнь», - отмечают они.

Сейчас идет сбор подписей пациентов, членов семей и обычных граждан, чтобы чиновники прислушались к просьбе о включении этих препаратов в перечень ЖНВЛП.

Множественная миелома — редкое онкологическое заболевание лимфатической и кроветворной ткани. В мире насчитывается около миллиона больных данным заболеванием на различных стадиях. В России таких больных около шести тысяч человек. Заболевание регистрируется в основном у людей в возрасте 50-60 лет, однако в последние годы оно начало «молодеть», болезнь начали выявлять у более молодых людей, в возрасте до 40 лет.