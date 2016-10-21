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Минздрав РФ увеличил бюджет фонда ОМС на 10 процентов

09:35 21.10.2016

Бюджет фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличится на 10 процентов в 2017 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

По ее словам, Минздраву удалось отменить платеж из фонда ОМС на сбалансированность федерального бюджета, который выплачивался в течение двух лет. «Мы сохранили за фондом 91,2 млрд рублей, которые должны были в декабре уйти в федеральный бюджет. И Минфин с нами согласился», - рассказала Скворцова.

Кроме того, к концу 2019 года отчисления работодателей в фонд ОМС должны будут увеличиться с 5,1% до 5,9%. Это должно позволить сбалансировать фонд на весь период цикла до 2025 года.

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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