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В США зафиксирован рост числа венерических болезней

09:52 21.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В США зарегистрирован рост заболеваемости инфекциями, которые передаются половым путем, сообщает издание Gizmodo со ссылкой на исследование специалистов центров по контролю и профилактике заболеваний.

Чаще всего в США встречаются хламидиоз (1,5 миллиона случаев), гонорея (400 тысяч случаев) и сифилис (24 тысячи случаев). Две трети случаев хламидиоза и половина заболеваний гонореей приходится на людей в возрасте от 15 до 24 лет.

Отмечается, что в 2015 году более чем на 27 процентов выросла заболеваемость сифилисом среди женщин.

По словам специалистов, такие данные говорят о том, что медицинские усилия по профилактике инфекций, передающихся половым путем, неэффективны и находятся на низком уровне. Они также считают, что проверка на половые инфекции должна стать обязательной частью стандартной медицинской помощи. 

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Здоровье, Здравоохранение и медицина в мире
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