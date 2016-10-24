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Минздрав РФ откроет производство российских вакцин в Эквадоре

10:00 24.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минздрав РФ собирается расширить сотрудничество с Центральной и Латинской Америкой в области производства вакцин, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

В частности планируется построить в Эквадоре филиал производства вакцин. По словам Скворцовой, подобное предложение поступило со стороны Эквадора. Данное сотрудничество коснется не только создания совместного производства препаратов, но и также совместных научных разработок.

Агентство отмечает, что в рамках сотрудничества с Центральной и Латинской Америкой 22 октября в Никорагуа было открыто первое в стране производство российских вакцин. В первую очередь там планируется запустить производство вакцин против сезонного гриппа.

Планируется, что до конца 2016 года в Никорагуа будет произведено около 30 миллионов доз вакцин от сезонного гриппа, часть из которых будут направлены в другие страны Центральной Америки.

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Вакцинация, Лекарственное обеспечение в мире, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 11:37
Да уж

Опять задаром папуасам, как при совке. Достали все, нищета убогая.
24.10.2016, 11:14
gvozd

пендосия сейчас из тапочков сальто-мортале выпрыгивать будет.. всей их секретной программе принудительной вакцинации кранты.
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