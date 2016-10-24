Минздрав РФ откроет производство российских вакцин в Эквадоре

Минздрав РФ собирается расширить сотрудничество с Центральной и Латинской Америкой в области производства вакцин, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

В частности планируется построить в Эквадоре филиал производства вакцин. По словам Скворцовой, подобное предложение поступило со стороны Эквадора. Данное сотрудничество коснется не только создания совместного производства препаратов, но и также совместных научных разработок.

Агентство отмечает, что в рамках сотрудничества с Центральной и Латинской Америкой 22 октября в Никорагуа было открыто первое в стране производство российских вакцин. В первую очередь там планируется запустить производство вакцин против сезонного гриппа.

Планируется, что до конца 2016 года в Никорагуа будет произведено около 30 миллионов доз вакцин от сезонного гриппа, часть из которых будут направлены в другие страны Центральной Америки.