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Россияне не поддерживают инициативу о запрете абортов в стране

09:33 25.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Инициатива РПЦ об исключении операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) не нашла поддержки у россиян, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

Большинство опрошенных — 70 процентов — считают, что женщина должна иметь право на прерывание беременности и аборт не заслуживает общественного порицания. В частности подобное решение может быть обусловлено наличием угрозы здоровью и жизни женщины (60% опрошенных), сексуальное насилие (46%), бедность (37%), несовершеннолетие (26%), наличие 3-х и более детей (22%).

Также 70 процентов опрошенных высказался против выведения абортов из системы ОМС. 72 процента опрошенных считают, что идея о полном запрете абортов не имеет права на существование.

Жители страны видят множество негативных последствий введения запрета на аборты. В частности рост подпольных абортов (31% опрошенных), увеличение числа беспризорников (13%), повышение материнской и младенческой смертности (11%), бедность (9%).

Каждая 10-я участница опроса призналась, что делала аборт, у 57% опрошенных есть знакомые с подобным опытом. Основной причиной для прерывания беременности называется плохое материальное положение. Также каждый 10-й опрошенный называл в качестве причины личное нежелание иметь детей или рожать без мужа.

Только 4% опрошенных назвали операцию по искусственному прерыванию беременности недопустимой ни при каких обстоятельствах.

Опрос ВЦИОМ проводился 15-16 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и восьми ФО России. Вероятность статистической погрешности не превышает 3,5%. 

Темы: Беременность и роды, Здравоохранение и медицина в России, Всемирная организация здравоохранения, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 12:31
xam

При этом интересно, что большинство детоубийц фактических или моральных (допускающих такую возможность)говорят, что верят в бога и планируют, что их оправдают и поместят в рай...
25.10.2016, 12:22
Эпсилонтуканов

Большинство высказалось. Запрет - не имеет права на жизнь. И мнение маргинального меньшинства не существенно. Пусть беснуются. Хоть и оригинально высказывание сербского священника, но реалиям жизни оно противоречит. И там где плодовитые нации не паразитируют на ресурсах менее плодовитых, там нищета, голод, мрак и беспросветность. Не случайно азиаты и африканцы как саранча лезут в Европу. Сожрут её, тогда и сами вымрут от перепроизводства.
25.10.2016, 12:12
Большинство опрошенных

Кем и когда опрошенных? Лично меня никто не спрашивал! Очередна ложь либерастов! Я против абортов! Не хочу,чтобы за счет налогов (там и мои деньги) убивали детей! Пусть матери-убийцы сами за них платят!
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