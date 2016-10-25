Россияне не поддерживают инициативу о запрете абортов в стране

Инициатива РПЦ об исключении операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) не нашла поддержки у россиян, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

Большинство опрошенных — 70 процентов — считают, что женщина должна иметь право на прерывание беременности и аборт не заслуживает общественного порицания. В частности подобное решение может быть обусловлено наличием угрозы здоровью и жизни женщины (60% опрошенных), сексуальное насилие (46%), бедность (37%), несовершеннолетие (26%), наличие 3-х и более детей (22%).

Также 70 процентов опрошенных высказался против выведения абортов из системы ОМС. 72 процента опрошенных считают, что идея о полном запрете абортов не имеет права на существование.

Жители страны видят множество негативных последствий введения запрета на аборты. В частности рост подпольных абортов (31% опрошенных), увеличение числа беспризорников (13%), повышение материнской и младенческой смертности (11%), бедность (9%).

Каждая 10-я участница опроса призналась, что делала аборт, у 57% опрошенных есть знакомые с подобным опытом. Основной причиной для прерывания беременности называется плохое материальное положение. Также каждый 10-й опрошенный называл в качестве причины личное нежелание иметь детей или рожать без мужа.

Только 4% опрошенных назвали операцию по искусственному прерыванию беременности недопустимой ни при каких обстоятельствах.

Опрос ВЦИОМ проводился 15-16 октября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и восьми ФО России. Вероятность статистической погрешности не превышает 3,5%.