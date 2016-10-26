Ученые обнаружили новый опасный эффект воздействия энергетиков на мозг

Алкогольные энергетики оказались еще более опасными, нежели это предполагалось ранее, сообщает MedicalXpress со ссылкой на результаты исследования американских ученых из университета Пердью.

Ученые изучали влияние обычных и алкогольных энергетиков на развитие головного мозга. Объектом их исследования стали лабораторные животные, однако по мнению исследователей, у людей будет наблюдаться схожий эффект.

Энергетики содержат в 10 раз больше кофеина, чем популярная газировка. В своих экспериментах ученые обнаружили, что высокие дозы кофеина вместе с алкоголем вызывали нарушения в головном мозге такие же, какие вызывает употребление кокаина. Изменения затрагивали поведение животных, а также биохимические показатели. В случае, когда животные получали только кофеин или только алкоголь, подобные изменения не наблюдались.

Во взрослом возрасте животные, которым давали алкогольные энергетики, оказались менее чувствительны к кокаину. Таким образом, для того, чтобы срабатывала их «система вознаграждения», им требовалось большая доза наркотического вещества.

В ближайших планах ученых — выяснить, как влияют на мозг другие разрешенные, но потенциально опасные вещества, которые входят в состав рецептурных препаратов.