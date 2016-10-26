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Ученые обнаружили новый опасный эффект воздействия энергетиков на мозг

16:16 26.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Алкогольные энергетики оказались еще более опасными, нежели это предполагалось ранее, сообщает MedicalXpress со ссылкой на результаты исследования американских ученых из университета Пердью.

Ученые изучали влияние обычных и алкогольных энергетиков на развитие головного мозга. Объектом их исследования стали лабораторные животные, однако по мнению исследователей, у людей будет наблюдаться схожий эффект.

Энергетики содержат в 10 раз больше кофеина, чем популярная газировка. В своих экспериментах ученые обнаружили, что высокие дозы кофеина вместе с алкоголем вызывали нарушения в головном мозге такие же, какие вызывает употребление кокаина. Изменения затрагивали поведение животных, а также биохимические показатели. В случае, когда животные получали только кофеин или только алкоголь, подобные изменения не наблюдались.

Во взрослом возрасте животные, которым давали алкогольные энергетики, оказались менее чувствительны к кокаину. Таким образом, для того, чтобы срабатывала их «система вознаграждения», им требовалось большая доза наркотического вещества.

В ближайших планах ученых — выяснить, как влияют на мозг другие разрешенные, но потенциально опасные вещества, которые входят в состав рецептурных препаратов.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в мире
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