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Путин поручил начать строительство новых медучреждений в Крыму

10:34 27.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев

Президент России Владимир Путин потребовал начать строительство новых медицинских учреждений в Крыму в конце 2016 — начале 2017 года, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, он рассчитывает, что правительство РФ обеспечит все необходимые процедуры, а местные власти смогут сделать все, чтобы выделить место под строительство и подключение их к инфраструктуре.

«Я просил, чтобы работа была начата в первом квартале следующего года, но если в этом году — еще лучше», - сказал Путин.

Планируется, что участвовать в строительстве современных многопрофильных медучреждений будет АФК «Система». По словам главы компании, строительство планируется начать до конца текущего года.

Также Путин поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой обеспечить использование современных информационных технологий в медицине: поставить оборудование, обучить людей и подключить новые медучреждения к соответствующим клиникам России, чтобы получать помощь от ведущих специалистов. 

Темы: Крым, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.10.2016, 12:30
строить

надо много и хорошо.Чтобы стояло на века,а медперсонал и заменить можно и чистый горный воздух обновится,только не надо море подогревать.
27.10.2016, 12:22
Неплохо

если бы запретили рейдерские захваты предприятий, разрушающие экономический потенциал страны, создали благоприятные условия для мелкого и среднего бизнеса, для которых практически нет условий а это тоже огромный резерв для ВВП страны, ну и реанимировали которые можно пром.предприятия, к примеру заводы оборонного значения, завод ЗИЛ один из крупнейших в СССР, сейчас почемуто стал ненужен, а под банкротство подвести предприятие в России дело нехитрое, но весьма приятное для недоброжелателей России, а их хватает и снаружи и внутри. Кажется недавно "Ямалнефтегаз" едва устоял от рейдерского захвата, которому способствовал работник прокуратуры, что тогда говорить об остальных.
27.10.2016, 11:23
Русский

..Крым должен оздоровлять русских и россиян КРУГЛЫЙ год! Строить надо с размахом: не только море, но и подогреваемые бассейны с морской водой, крутые спецы, первоклассное оборудование в отличных зданиях.
Ну а чистый горный воздух, потрясающая природа- это у России уже есть!
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