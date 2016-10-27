Путин поручил начать строительство новых медучреждений в Крыму

Президент России Владимир Путин потребовал начать строительство новых медицинских учреждений в Крыму в конце 2016 — начале 2017 года, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, он рассчитывает, что правительство РФ обеспечит все необходимые процедуры, а местные власти смогут сделать все, чтобы выделить место под строительство и подключение их к инфраструктуре.

«Я просил, чтобы работа была начата в первом квартале следующего года, но если в этом году — еще лучше», - сказал Путин.

Планируется, что участвовать в строительстве современных многопрофильных медучреждений будет АФК «Система». По словам главы компании, строительство планируется начать до конца текущего года.

Также Путин поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой обеспечить использование современных информационных технологий в медицине: поставить оборудование, обучить людей и подключить новые медучреждения к соответствующим клиникам России, чтобы получать помощь от ведущих специалистов.