Почему люди стремятся на операцию в Израиль

Хирургическая клиника «Ассута» в Тель-Авиве - огромное здание, внутри напоминающее аэропорт

Огромный холл, где в глаза сразу бросаются яркие вывески кафе и магазинов: цветы, подарки, книги… Есть даже концертный рояль: израильтяне обожают музыку. Да и сама больница – настоящее произведение искусства. Легкие, будто невесомые, лестницы. Скоростные лифты. Прозрачные стеклянные стены – и много-много света.

Но все же главное в «Ассуте» - совсем другое.

История одной болезни

Москвич Владимир приехал в «Ассуту» с урологическими проблемами: ему предстояла операция по поводу аденомы предстательной железы и удаление камней мочевого пузыря.

Владимир признается, что он очень боялся такой «деликатной» операции: даже небольшая ошибка врача могла сделать его инвалидом. Но в Израиле он понял: ошибок здесь быть не может. В аэропорту его встретили сотрудники клиники, которые потом были рядом с ним на всех предоперационных консультациях и процедурах. Владимир был приятно удивлен, когда девушка-сопровождающая пробыла с ним в палате до 8 часов вечера – пока пациента на каталке не увезли в операционную. Она помогла ему надеть больничный халат и пожелала удачи. Ее слова, улыбка и оптимистичный настрой помогли Владимиру справиться с волнением и тревогой.

Удивительный профессор

Владимир – научный работник, и ему часто приходилось общаться с докторами и профессорами, в том числе с медиками. Поэтому он смог в полной мере оценить профессиональные и личные качества профессора Хаима Мацкина – одного из известнейших израильских урологов. «Хирург с мировым именем – и в то же время удивительно душевный, тонкий человек», - так отзывается Владимир о профессоре Мацкине. Психологический контакт между врачом и пациентом возник буквально с первых минут. Именно поэтому на вопрос профессора о том, где он будет делать операцию, Владимир не задумываясь ответил: «Только у вас!».

После операции Владимир провел в «Ассуте» 6 дней. И каждый день профессор Мацкин лично приходил к нему в палату, осматривал пациента и интересовался его самочувствием.

В клинике Владимиру рассказали, что аденома простаты – лишь одно из заболеваний, лечением которых занимается профессор Мацкин. Он уже много лет специализируется на болезнях предстательной железы, в том числе онкологических. Надо сказать, что отличить аденому простаты от рака бывает непросто. Поэтому многие пациенты с аденомой идут к профессору Мацкину за «вторым мнением», чтобы убедиться, что у них нет рака простаты. А многие пациенты из-за рубежа, узнав об онкологическом диагнозе, предпочитают лечение рака в Израиле, у профессора Мацкина. В арсенале профессора имеются не только хирургические методы лечения рака, но и современный щадящий вид лучевой терапии – брахитерапия.

Техника и люди

В послеоперационном отделении Владимира поместили в двухместную палату. Она была достаточно просторной. Кроме того, кровати отделялись одна от другой с помощью шторки. Рядом с каждой кроватью было удобное кресло с подголовником: оно предназначалось для сопровождающего. При желании пациента прямо над кроватью на огромной металлической «руке» опускался экран компьютера. Был в палате и большой телевизор.

Но особенно порадовала Владимира кровать. На первый взгляд она была самой обычной. Но оказалось, что у кровати есть свои секреты: ее головной или ножной конец можно было поднять под любым углом. Высота кровати тоже менялась. Отрегулировать кровать пациент мог сам - с помощью кнопок на пульте.

Современная техника была тут везде: Владимиру иногда казалось, что он попал в научно-фантастический фильм о будущем. Даже медсестра, приходившая к нему в палату, вместо привычных градусника и тонометра ввозила прибор на колесиках. С его помощью измерялись необходимые параметры: артериальное давление, пульс, температура - и все показатели тут же высвечивались на экране.

Но больше всего удивляли люди. Среди медперсонала оказалось много добровольцев – волонтеров. Женщины-пенсионерки 4 раза в день помогали раздавать пациентам еду. В холле Владимир как-то раз встретил человека в клоунской одежде и бумажным самолетиком в руке. Сопровождающая сказала ему, что это волонтер из детского отделения.

Еще одним приятным сюрпризом было то, что почти весь персонал отделения говорил по-русски. Оказалось, что даже профессор Мацкин немножко знает русский, хотя иностранного пациента здесь всегда сопровождает переводчик. Ведь для больного человека, который лечится за границей, очень важно слышать родной язык.

Владимир считает, что именно благодаря доброму отношению врачей и всех сотрудников клиники его операция прошла успешно. Общаясь с этими людьми и видя их улыбки, он с самого начала был уверен: все будет хорошо.

Фото предоставлены хирургической клиникой «Ассута»