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Врачей будут привлекать к ответственности за отказ в обезболивании

10:08 28.10.2016

Со следующего года врачи могут быть привлечены к административной ответственности за неоказание своевременной медицинской помощи, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день в Кодексе административных правонарушений (КоАП) наказание врача за неназначение лекарственного препарата по показаниям отсутствует. Именно этот момент и планируется изменить.

Отмечается, что сейчас на рассмотрении находятся изменения в КоАП, которые с 2017 года будут предусматривать наказание для врачей, нарушающих стандарты и порядки оказания медпомощи вплоть до дисквалификации. В частности это будет касаться и назначения обезболивающих препаратов.

Как пишет агентство, за последнее время число обращений на горячую линию по вопросам неполучения наркотических обезболивающих сократилось в два раза.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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