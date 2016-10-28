Врачей будут привлекать к ответственности за отказ в обезболивании

Со следующего года врачи могут быть привлечены к административной ответственности за неоказание своевременной медицинской помощи, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день в Кодексе административных правонарушений (КоАП) наказание врача за неназначение лекарственного препарата по показаниям отсутствует. Именно этот момент и планируется изменить.

Отмечается, что сейчас на рассмотрении находятся изменения в КоАП, которые с 2017 года будут предусматривать наказание для врачей, нарушающих стандарты и порядки оказания медпомощи вплоть до дисквалификации. В частности это будет касаться и назначения обезболивающих препаратов.

Как пишет агентство, за последнее время число обращений на горячую линию по вопросам неполучения наркотических обезболивающих сократилось в два раза.