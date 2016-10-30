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В столице Дагестана около 500 человек отравились водой

20:25 30.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Жители Махачкалы отравились питьевой водой. В течение нескольких дней за медицинской помощью обратились примерно 500 жителей дагестанской столицы. Об этом «Коммерсанту» рассказали в Минздраве республики.

В настоящее время в больницах находятся 127 человек, большую часть которых составляют дети. Примерно 200 человек, получив медицинскую помощь и консультации врачей, от госпитализации отказались.

Предполагается, что причиной вспышки отравлений послужили неблагоприятные погодные условия – в конце прошлой недели в столице Дагестана прошли ливни, подтопившие ряд улиц с поверхностными ливнестоками, а также подвалы многоэтажных жилых домов.

Издание отмечает, что в городе проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по локализации очага инфекции. Кроме того, Роспотребнадзор предписал ОАО «Махачкалаводоканал» провести отключение, промывку и дезинфекцию водопроводных линий в зоне подтопления, а также усилить лабораторный контроль за качеством воды. Помимо этого Минздрав Дагестана по постановлению главного государственного санитарного врача республики закупил вакцину и бактериофаг для иммунизации.

По факту массового отравления жителей Махачкалы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
 

Темы: Россия, Дагестан, Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России
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