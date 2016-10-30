Ученые выяснили как гаджеты влияют на подростков

Увлечение подростков видеоиграми и гаджетами негативно влияет на качество сна. К такому выводу пришли канадские ученые из Монреальского университета, пишет Daily Mail.

Как пишет издание, в наши дни качество сна подростков существенно снизилось. Они больше бодрствуют, чаще просыпаются по ночам, а днем выглядят сонливые, чем их сверстники в прежние годы. По мнению ученых это стало следствием распространения современных технологий и гаджетов.

Они провели исследование, изучив взаимосвязь между временем, проведенным за смартфонами, видеоиграми и перед телевизорами и качеством сна. В исследовании приняли участие более 1200 подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Испытуемым было предложено заполнить специальные опросники, в которых помимо использования гаджетов фигурировали другие малоподвижные виды деятельности — чтение, подготовка домашнего задания.

В ходе исследования выяснилось, что подростки, которые сидели за компьютером или играли в видеоигры в течение более 2-х часов в день, спали на 17 и 11 минут меньше тех, кто не столь увлекался современными технологии. Любители общения по телефону более двух часов в день спали менее восьми часов в сутки. А вот любители посмотреть телевизор спали чаще свыше восьмичасовой нормы.