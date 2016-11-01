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Бригада экстренной сосудистой хирургии передана в ведение скорой помощи

13:23 1.11.2016
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© KM.RU

Главный врач Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Алексей Свет опроверг информации о расформировании сорок первого отделения экстренной сосудистой хирургии, сообщает ТАСС.

Ранее сосудистый хирург данной клиники Константин Синякин сообщил на своей странице в Facebook о том, что 41-е отделение сердечно-сосудистой хирургии Первой градской «прекращает существование» с 1 ноября. По его словам, еще два месяца назад медикам раздали соответствующие уведомления, предложив должности врачей статистического отдела.

Отмечается, что данное отделение сосудистой хирургии ГКБ №1 является единственной в Москве выездной бригадой экстренной ангиохирургической помощи. Врачи этого отделения осуществляли консультативную и хирургическую помощь больным с острой сосудистой патологией. В штате бригады работало 9 сердечно-сосудистых хирургов, 2 профессора, 3 доктора медицинских наук, 3 кандидата медицинских наук.

Врачи данной бригады также осуществляли ангиохирургическую помощь в родильных домах Москвы при осложненных родах.

Как отметил Свет, бригада не расформирована, а передана, согласно приказу департамента здравоохранения Москвы в ведение службы скорой помощи.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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01.11.2016, 15:25
Импортозамещение.

Бригада хирургов импортозамещена Хирургом бригадиром рокеров.
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