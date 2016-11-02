Пик заболеваемости гриппом придется на середину января

Пик заболеваемости гриппом на территории России ожидается с середины января 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого.

Ожидается, что подъем заболеваемости гриппом начнется с середины — конца декабря. По данным ВОЗ в этом году наиболее распространенными штаммами вируса гриппа будут так называемые «Гонконгский» вирус и вирус «Вирджиния».

Представители Минздрава РФ заявили также об окончании поставок вакцин от гриппа в субъекты РФ в рамках Национального календаря профилактических прививок. В регионы доставлено на текущий момент порядка 47 млн 800 тыс. доз вакцин.