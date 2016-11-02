]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Пик заболеваемости гриппом придется на середину января

09:49 2.11.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Пик заболеваемости гриппом на территории России ожидается с середины января 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого.

Ожидается, что подъем заболеваемости гриппом начнется с середины — конца декабря. По данным ВОЗ в этом году наиболее распространенными штаммами вируса гриппа будут так называемые «Гонконгский» вирус и вирус «Вирджиния».

Представители Минздрава РФ заявили также об окончании поставок вакцин от гриппа в субъекты РФ в рамках Национального календаря профилактических прививок. В регионы доставлено на текущий момент порядка 47 млн 800 тыс. доз вакцин.

Темы: Грипп и ОРВИ, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.