Власти Екатеринбурга объявили эпидемию ВИЧ

В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения городской администрации в среду, 2 ноября.

«Уровень зараженности варьируется: самый высокий — в Железнодорожном районе (свыше 2%), в Ленинском и Кировском — на уровне 1,5%. В целом Свердловская область находится на первом месте в России по числу заболевших на сто тысяч населения», — пояснили в пресс-службе администрации.

Чиновники указывают, что всего городские медики зарегистрировали 26693 случая ВИЧ-инфекции. Этот показатель составляет 1,8% населения города. Таким образом, инфицирован каждый 50-й житель мегаполиса. На учете стоят также 774 ребенка, из которых диагноз официально подтвержден у 342.

В сообщении говорится, что в городе преобладает «наркотический» путь заражения — 52% против 46% случаев, когда инфекция передавалась половым путем.

В пресс-службе уточнили, что сейчас рост заболеваемости происходит именно за счет полового пути передачи ВИЧ. Среди тех, кому поставлен такой диагноз, не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.