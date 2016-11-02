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Власти Екатеринбурга объявили эпидемию ВИЧ

10:59 2.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление здравоохранения городской администрации в среду, 2 ноября.

«Уровень зараженности варьируется: самый высокий — в Железнодорожном районе (свыше 2%), в Ленинском и Кировском — на уровне 1,5%. В целом Свердловская область находится на первом месте в России по числу заболевших на сто тысяч населения», — пояснили в пресс-службе администрации.

Чиновники указывают, что всего городские медики зарегистрировали 26693 случая ВИЧ-инфекции. Этот показатель составляет 1,8% населения города. Таким образом, инфицирован каждый 50-й житель мегаполиса. На учете стоят также 774 ребенка, из которых диагноз официально подтвержден у 342.

В сообщении говорится, что в городе преобладает «наркотический» путь заражения — 52% против 46% случаев, когда инфекция передавалась половым путем.

В пресс-службе уточнили, что сейчас рост заболеваемости происходит именно за счет полового пути передачи ВИЧ. Среди тех, кому поставлен такой диагноз, не только молодежь, но и люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Темы: Россия, Здравоохранение и медицина в России, Профилактика и лечение ВИЧ
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Комментарии читателей
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02.11.2016, 12:52
...

можно подумать, что этот город -исключение...
02.11.2016, 12:33
Док

Нельзя печатать такие новости,на ихнем фоте меркнет радость от нашего Крыма,войны в Сирии,борьбы за русскоязычных жителей Новороссии.
02.11.2016, 12:18
Аналитик.

Вывод: Значит в городе Екатеринбурге живёт много похотливых наркоманов. ВИЧ-эпидемия!!! Вот вам результаты сексуальной революции и либеральной свободы!
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