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Россияне начнут получать sms-сообщения о диспансеризации с начала 2017 года

09:55 3.11.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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С 1 января 2017 года в России будет запущена программа sms-информирования населения о диспансеризации и вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

По ее словам, с начала 2017 года Минздрав запустит второй этап информирования населения — индивидуального sms-оповещения о необходимости прохождения диспансеризации, вакцинации, о попадании в ту или иную группу здоровья по результатам диспансеризации, необходимости диспансерного наблюдения.

Кроме того, с 1 января 2018 года будет внедрена программа повышения ответственности граждан за состояние своего здоровья. По мнению главы ведомства это будет мотивировать население выполнять рекомендации врачей.

Также в будущем планируется внедрить программы по досудебному расследованию различных конфликтных ситуаций и спорных вопросов, оказанию правовой помощи. «Таким образом, мы надеемся, что в течение ближайших 1,5-2 лет будет сформирован эффективный механизм помощи и сопровождения каждого застрахованного в системе ОМС при получении медицинской помощи», - резюмировала Скворцова. 

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Страхование и страховые компании в России, Министерство здравоохранения РФ
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03.11.2016, 12:16
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